Времето в Пловдив на 27 януари 2026 г.

Жителите и гостите на Пловдив да се подготвят за меко, но дъждовно време във вторник, 27 януари. Денят ще премине с предимно облачно небе и краткотрайни валежи от дъжд.

Минималните температури ще са около 6°C, а максималните ще достигнат до 10°C.

Вятърът ще бъде слаб, което ще допринесе за усещане за сравнително меко за края на януари време.

В следващите дни се очаква запазване на променливо и неустойчиво време, с нови валежи и температури около и над обичайните за сезона.

Снимка: Stanimir Petkov Photosmile