Времето в Пловдив на 19 януари 2026 г.

За 19.01.2026 г. е обявен жълт код за студено време в цялата страна. Днес ще бъде най-студеният ден от седмицата

Понеделник в Пловдив ще продължи да бъде суров зимен ден с отрицателни температури и студен вятър, така че е важно да се облечете топло и да вземете мерки срещу студа, особено ако имате планове за сутрешни и дневни активности навън.

Денят ще започне с много студено време за Пловдив и региона, като атмосферните условия ще останат под влияние на силни зимни маси, сочи прогнозата на Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ). Според данните за следващите дни, понеделник ще бъде най-студеният ден от седмицата в голяма част от страната.

В Пловдив и Южна България облачността ще е разкъсана, с повече слънчеви интервали през деня.

Температурите в региона ще останат много ниски – както сутрешните минимални стойности, които ще паднат в диапазона от около –12 °C до около –7 °C, така и максималните, които в повечето райони едва ще достигат около 0 °C.

Вятърът ще бъде слаб до умерен, ориентиран от североизток, което ще допринесе за усещането на още по-ниски температури през целия ден.

Снимка: Valcho Karajov