Детските въртележки тип вединг машини, люлеещи се коли и други малки атракциони, които от години радват най-малките срещу монета от 1 лев, тихомълком са поскъпнали – вече работят срещу 1 евро. За родителите това означава не просто закръгляне, а 100% увеличение на цената, без видима промяна в услугата или условията.

За случая сигнализират от сдружението „Активни потребители“, след като родители от различни градове съобщават за една и съща практика – съоръженията продължават да са същите, но приемат евро монети вместо левчета. Атракционите са разположени на познати места – пред магазини, сладкарници, книжарници, в паркове и пешеходни зони, където най-често се разхождат деца с родителите си, баби и дядовци.

От организацията поставят и въпроса за контрола – колко са тези атракциони в страната и проверява ли някой дали собствениците им са изрядни платци на данъци и осигуровки. Официална статистика за броя им няма, а контролът изглежда минимален.

Сравненията с други държави допълнително изострят темата. Родители посочват, че подобни детски люлки в Солун работят срещу 50 евроцента. У нас обаче практиката „1 лев = 1 евро“ започва да се пренася и в други детски услуги – от рождени дни до атракциони, където цените вече достигат стотици левове.

Изпълнителният директор на „Активни потребители“ д-р Богомил Николов определи поведението на част от собствениците като „много глупаво“. В ефира на БНР той призова кметовете на общини да се намесят, като закупят подобни съоръжения и ги пуснат на цена от 50 евроцента – реалният еквивалент на 1 лев. По думите му именно конкуренцията е най-бързият начин подобни практики да бъдат прекратени.

От асоциацията напомнят, че потребителите също имат роля – като сигнализират за необосновани поскъпвания и отказват да подкрепят търговци, които използват прехода към еврото като повод за спекула. „Силата е на страната на потребителите“, посочват от организацията.