В Пловдив откриха юбилейното 30-о издание на „15×5“

Емблематичната изложба събира авторите от първото издание през 1995 г.

С тържествено откриване в Дом на културата „Борис Христов“ Пловдив бе поставено началото на юбилейното 30-о издание на традиционната изложба „15×5“. Събитието се състоя на 3 септември в присъствието на многобройни гости, представители на Община Пловдив, колеги и приятели на авторите.

Организатор на експозицията е Дружеството на пловдивските художници, а куратор е изкуствоведът Христо Жеков.

В изложбата участват авторите, които преди три десетилетия бяха част от първото издание – Албена Михайлова, Ангел Пачаманов, Атанас Карадечев, Димитър Келбечев, Крикор Касапян, Мъгърдич Касапян, Матей Матеев, Моника Роменска, Румен Манолов, Румен Нечев, Станимир Видев, Свилен Костадинов и Христо Николов. Посмъртно с творби е представен и художникът Петко Москов.

„Всеки един от нас е като айсберг – има видима част, има и недра, в които твори. Изявите трябва да бъдат много повече. Пожелавам на града още много изложбени зали в голям мащаб“, сподели кураторът Христо Жеков при откриването.

Той допълни: „Всеки един художник е като едно слънце в своята вселена. Той прави своето изкуство по начин, по който чувства – откровено и истински.“

Юбилейното издание е своеобразен мост между миналото и настоящето на пловдивската художествена сцена. Инициативата „15×5“ се провежда от 1995 г. насам и е утвърдено събитие в културния календар на града.

Днес изложбата се радва на устойчиво присъствие в културния живот на Пловдив. Въпреки че някои от нейните основатели вече не са сред живите – Анастас Константинов, Емил Марков, Петко Москов и Румен Жеков – „15х5“ продължава да бъде символ на приемственост и развитие в съвременното изкуство.

Експозицията може да бъде разгледана в Дом на културата „Борис Христов“ до 27 септември.

Снимки: Станимир Петков / Photosmile