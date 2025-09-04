„Есенен салон в Капана“ превзема арт квартала с четири сцени

Квартал „Капана“ в Пловдив е забележителен по много причини, които го правят привлекателно място както за туристи, така и за местните жители. В наситения със събития Есенен салон на изкуствата Пловдив 2025, по идея на кмета на Пловдив Костадин Димитров, на четири открити сцени в квартала ще звучи специална музикална програма, която ще продължи до края на месец септември.

На сцените до Галерия „Arsenal of Art“, Бар „Железарията“, клуб „Полинеро плейс“ и „Ядрото“ ще се изявят както утвърдени, така и млади изпълнители и групи, които ще представят широк спектър от разнообразна по жанр музика, включително и тематично подбрана от грамофонни плочи. Входът за всички събития е свободен!

Вижте детайли за събитията на откритите сцени в квартал Капана по дати и часове:

Сцена в зоната на Галерия „Arsenal of Art“ (ул. „Магура“№4)

5 септември (петък), от 20:00 до 23:00 ч., авторска музика с Ангел Демирев акустик трио I част (контрабас и китари)

10 септември (сряда), от 20:00 до 23:00 ч., „Атолука Блус Картел“

12 септември (петък), от 20:00 до 23:00 ч., „Акустик“, фламенко вечер с три акустични китари

17 септември (сряда), от 20:00 до 23:00 ч., авторска музика на Магдалена Петрович (виолончело)

19 септември (петък), от 20:00 до 23:00 ч., B&D (две китари)

24 септември (сряда), от 20:00 до 23:00 ч., авторска музика с Явор Ангелов (флейта) и група

26 септември (петък), от 20:00 до 23:00 ч., авторска музика с Ангел Демирев акустик трио II част (контрабас и китари)

Сцена в зоната на Бар „Железарията“ (ул. „Георги Бенковски“ №22) с DJ Skill

10-11 септември (сряда и четвъртък), от 19:00 до 23:00 ч.

Програма: Музика от грамофонни плочи – стилистика 60’s, 70’s Jazz, Bossa Nova с импровизация от гост музиканти + спешъл коктейли разработени за стила музика

18-19 септември (четвъртък и петък), от 19:00 до 23:00 ч.

Програма: Музика от грамофонни плочи – стилистика 60’s & 70’s Soul Funk с импровизация от гост музиканти + спешъл коктейли разработени за стила музика

25-26 септември (четвъртък и петък), от 19:00 до 23:00 ч.

Програма: Музика от грамофонни плочи – стилистика 80’s & 90’s Disco Hits с импровизация от гост музиканти + спешъл коктейли разработени за стила музика

Сцени в зоната на клуб „Полинеро плейс“ (ул. „Абаджийска“ №15)

5 септември (петък), от 19:30 до 23:00 ч., „Gustu Marina Plovdiv band“

13 септември (събота), от 19:30 до 23:00 ч., „Cherry jam“

19 септември (петък), от 19:30 до 23:00 ч., „Affection acoustic“

26 септември (петък), от 19:30 до 23:00 ч., „Polinero project band“

Сцена „ЯДРОТО“ (ул.Загреб“ № 14)

12 септември (петък), от 19:30 до 23:00 ч., „Miroslava Todorova project“

20 септември (събота), от 19:30 до 23:00 ч., „Acoustic Flamenco band“

27 септември (събота), от 19:30 до 23:00 ч., „Katerina & band“