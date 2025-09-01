“Това е мястото, където вкусът на италианската кухня обича да се среща с разнообразието от целия свят. Техните грижливо подбрани съставки и традиционни рецепти, съчетани с уникален международен привкус, гарантират незабравимо гурме изживяване. От паста, приготвена с любов, до вкусни пици и изискани ястия – в Trattoria Internazionale всяко ястие е удоволствие за сетивата.” – така ви представихме заведението преди малко повече от година и все още стоим зад всяка наша дума.

Проектът за ресторанта е изцяло на собственика и всичко е дело на личен труд, с което той най-гостоприемно ни отваря сърцето си и ни приема като най-лични гости. Кухнята е от отворен тип и това още повече допринася за усещането, че тук можеш да се довериш на вкуса и майсторството на персонала.

Идеята на собственика е менюто да представлява кратка разходка из най-обичаните вкусове и то наистина по един много лежерен и непотворим начин съчетава, както най-прфедпочитаните от българите кухни – италианската и гръцката, така и съвсем традиционно тачени тук ястия като безспорния фаворит – крехките свински ребърца. Всички готвачи имат стаж и са се докосвали до автентичните рецепти на Италия и Гърция, а това безспорно ни гарантира, че всичко приготвено тук, е истинско!

Тестото за пиците е с квас и втасва между 16 и 18 часа, изключително тъничко и гарнирано с ароматен доматен сос, който се оказва перфектната основа за всяка една комбинация, която си изберете от менюто. Продуктите се зареждат от Италия и наистина са в изобилие!

Най-поръчваната е Капричоза, но ви съветваме да изпробвате пицата с паста от черен трюфел , а за любителите на месото задължителна е Чинко саламе – с 5 италиански автентични месни деликатеса. Разбира се, вегетарианците също няма да останат разочаровани – Вегетариана е за най-добрият избор за тях!

Повечето съставки се зареждат от специални ферми и специализирани доставчици, а октоподът пък пристига директно от Гърция, за да може всичко да е максимално прясно и автентично като вкус и усещане.

Приготвената на място паста също е поредното изкушение, което ни пренася директно в Италия, без да се налага да организираме сложни пътувания. Карбонарата се приготвя по италианска рецепта с жълтък, панчета и грана падано, а за тези, които копнеят по морето – фрути ди маре паста е задължителна!

За аранчините пък гарантираме, че няма да ги различите от тези, които бихте хапнали в родината им – Сицилия. Буквално се топят в устата!

Десертите се приготвят на място в ресторанта и няма как да пропуснете панджиало, често наричано „десертът на богатите“. За направата му сладкарката използва италианско маскарпоне, филирани бадеми, какао и пресни плодове, превръщайки го в перфектния финален щрих за всяко хранене.

Историята зад начина на приготвяне на тирамисуто пък е изключително любопитна. Собственикът прекарал немалко време в обиколки из Италия, за да намери вдъхновението си зад това класическо сладко изкушение. Намира точната за себе си рецепта при възрастна дама в Болоня, която го сервира в буркан и споделя с него своите „тайни съставки“ Ако сте почитатели, тествайте и няма да останете разочаровани!

Trattoria Internazionale не е просто ресторант, а истинско пътешествие във вселената от вкусове, където всяка хапка носи усещането за дом, споделеност и любов към добрата храна. Тук ще откриете не само отлично приготвена и вкусна храна, но и отлично обслужване и специална атмосфера, които превръщатвсяко посещение в празник за сетивата.

Снимки: Стела Мантарева