Коте бедства на покрива на блок в Кършияка пет дни

Котенце бедства вече пети ден на покрива на жилищна сграда, намираща се на ул. “Ильо Войвода” 3 в пловдивския квартал Кършияка. За това сигнализира пловдивчанка в социалните мрежи. От съседи тя разбрала, че животинчето е затворено там няколко дни, а достъп до покрива има само един от собствениците, но него го нямало в момента в града.

„Звъняно е на 112, но без резултат. Аз също се обадих, но ми обясниха, че пожарната вече не се занимава с бедстващи животни“, разказва жената. Междувременно съдбата на котето остава неясна.

Снимки: Valentina Nikolova/Фейсбук