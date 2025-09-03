Топ 3 ресторанта в Смирненски

Подготвяли сме такъв текст преди повече от 5 години, а някои от заведенията вече дори не са актуални. Затова се впуснахме в ново търсене и обиколихме немалко местенца, за да откроим няколко предпочитани от екипа ни.

Защото Пловдив не е само централната градска част и понякога си струва да кривнете от Капана и да се впуснете на кулинарна разходка по кварталите, в които често може да се попадне на скрити скъпоценни камъни.

А ето и какво изпробвахме през август и къде ви препоръчваме да отидете следващия път, когато сте в района на квартал Смирненски, или пък просто ви се експериментира с нещо ново, но изпитано!

Тратория Интернационале

Отворени са от по-малко от 2 години, а вече имат безчет положителни отзиви и доволни клиенти. Разказахме ви подробно за тях в нашата разходка из световните вкусове под тепетата, а тук само ще напомним още веднъж, че Trattoria Internazionale е задължителна спирка за всички почитатели на средиземноморската кухня. Италия и Гърция си дават незабравима и вкусна среща, но освен рецептите от южните страни не пропускайте и обичаните класики като крехките свински ребърци, за които се носят легенди, както и свежите салати за моментите, в които ни се хапва нещо леко и набързо.

Да прекрачиш прага на Trattoria Internazionale означава да се потопиш в магията на вкусове. Отличната кухня, съчетана с безупречно обслужване и неповторима атмосфера, превръщат всяко гостуване тук в преживяване, което остава в сърцето.

Адрес: ул. Перущица 21

Тел: 087 787 5159

Ресторант Монтик

Открихме и едно място, което бързо се превърна в любимo на семействата с деца, защото за тях е предвиден уютен и просторен кът за игра. В ресторант Монтик още с първата стъпка се потапяш в спокойствие и усещане за домашен уют – сякаш си седнал на масата у приятели.

Менюто е богато и поднесено с внимание, а всяко ястие е приготвено на място. Особено ще ви спечелят пресните домашни картофки – онзи вкус от детството, към който винаги с удоволствие се връщаме. Допълнено с усмихнат персонал и приятна обстановка, Монтик е от онези заведения, в които знаеш, че пак ще се върнеш.

Адрес: ул. Солунска 1А

Телефон: 089 857 7801

Ресторант Мусони

Морско меню и усещане в сърцето на града. Така най-кратко и ясно бихме описали посещенията си в Мусони, където обожаваме да похапваме всякакви рибни специалитети и затваряйки очи да се пренасяме на брега на любимо място. Разбира се, не липсват и месни предложения като една от звездите безспорно е Ню Йорк стекът от Ангъс Небраска с трюфелово пюре. Често има пиано изпълнения на живо и атмосферата е магична, особено за онези вечери, в които искате да се поглезите и да си доставите удоволствие на всички сетива.

Адрес: ул. Инженер Стефан Христов Гешов 3

Телефон: 088 655 0577