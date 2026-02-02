Огромно дърво се стовари на ул. „Отец Паисий“, нанесе щети на салон за красота

Голямо дърво се е срутило на метри от Главната. То е паднало на ул. „Отец Паисий“ върху строителни заграждения и витрината на салон за красота.

В резултат на инцидента са нанесени материални щети по фасадата на сградата, като е счупен и външен климатик.

Към момента екипи на ОП „Градини и паркове“ са на място и извършват премахване на падналия ствол.

Данни за пострадали хора няма.

До преди час има подадени над 70 сигнала за паднали дървета в града.