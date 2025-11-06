Доработеният проект бе похвален от съветниците, но остават нерешени въпросите за детските заведения и ключовата пътна инфраструктура

Общинските съветници дадоха зелена светлина за реализирането на мегакомплекса край гара „Филипово“. Със стабилно мнозинство местният парламент одобри проекта за изменение на ПУП – ПРЗ за огромната територия на бившата промишлена зона в Кършияка, където се планира изграждането на жилищен комплекс, сравним по население с цял квартал – приблизително колкото Прослав.

Решението бе взето след отлагане на точката при предишна сесия, когато съветниците поискаха преработка на плана. Днес голяма част от тях похвалиха проектантите за усилията да се съобразят с препоръките на местния парламент. Въпреки това мнозина заявиха, че ключови гаранции остават неизяснени – най-вече ангажиментите на инвеститора за изграждане на детски заведения и необходимата социална инфраструктура за бъдещите хиляди жители.

Преди началото на дебата думата взе арх. Чавдар Тенев, председател на КАБ – Пловдив. Той напомни, че проектът предвижда около 6 000 жители, но за тях няма осигурени детски градини, ясли и училища.

„Не виждам такава инфраструктура в плана, а той следваше да се съобрази именно с това. Инвеститорът трябва ясно да се ангажира с изграждането на детски заведения“, подчерта арх. Тенев.

Архитект Костадин Палазов (БСП) оцени положително свършеното след връщането на проекта, като определи ПУП-а като много добре разработен.

„Предложението урежда прокарването на бул. ‘Северен’ и прецизира територията. Проектантите са работили детайлно – осигурени са множество паркоместа и значителна растителност. Но транспортният поток остава проблем, а в плана липсват категорични ангажименти за детски заведения“, заяви Палазов.

Той съобщи, че ще се въздържи при гласуването именно заради отсъстващата социална инфраструктура, и предложи точката да бъде отложена за допълнителна преработка. Предложението не бе прието.

Съветници от ПП–ДБ, и „Възраждане“ също изразиха резерви.

Добромира Костова подчерта необходимостта бул. „Северен“ да бъде изграден преди завършването на комплекса.

„Днес урегулираме живота на пет хиляди души, сред които 1800 деца, без те да имат сигурни детски заведения“, предупреди адв. Веселина Александрова (ПП–ДБ).

Главният архитект на Пловдив арх. Желязкова заяви, че продължението на бул. „Северен“ преминава през частния имот, което подчертава значението на този ПУП. Тя предупреди, че при отказ на одобрението на този план съществува риск от разгръщане на два пъти по-голямо РЗП, но хаотично, без регулиране и без уреден главен булевард.

Борислав Инчев от „Браво Пловдив“ призова администрацията незабавно да започне преговори с инвеститора за дарение на част от 16-те дка в частния имот, през които трябва да премине трасето на булеварда. Той настоя и за спешно планиране на нужните детски заведения и надграждане на тези, които се намират в съседство в бъдещия комплекс, като например детска градина „Захарно петле“.

В крайна сметка предложението на градската управа бе прието с 28 гласа „за“, 11 „против“ и 7 „въздържал се“.