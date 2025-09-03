АктуалноГрадътЖивотМненияНовиниОбщина ПловдивСпортСпортен Пловдив

Пловдив ще кандидатства за Европейска столица на спорта през 2028г.

„Пловдив ще кандидатства за европейска столица на спорта през 2028г.“, съобщи днес кметът Костадин Димитров. По темата върви комуникация между градската управа с представителите на България в Европейския парламент.

“ Вчера имах среща с всички спортни клубове и набелязахме няколко точки, с които да си бъдем взаимно полезни, коментира градоначалникът.

Той подчерта, че освен развитието на професионалния спорт, кандидатурата на Пловдив ще даде тласък на масовия.

“ Ще искаме и помощта на отдел образование, с който трябва да имаме съвместни цели и допирни точки. Трябва да направим и масовият спорт популярен в града ни. Това е една от възможност да го направим“, каза още Костадин Димитров.

