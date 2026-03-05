Полицията издирва мъж, обрал православен храм в Пловдив

В Четвърто РУ се води досъдебно производство във връзка с постъпил сигнал за откраднати пари от кутия с дарения в църквата „Света Петка“ на бул. „Княгиня Мария Луиза“ в областния град. Според предварителните данни взломното посегателство било извършено преди обед на 23 февруари т.г. В изпълнение на указанията на наблюдаващия делото прокурор от Районна прокуратура – Пловдив разследването продължава, но на този етап все още се издирва вероятен свидетел на случилото се – мъжът от предоставените кадри. Гражданите, които го разпознават и имат информация за неговото местонахождение, могат да сигнализират в дежурната част на районното управление на тел. 032/932 004.