Опасни дървета в Северен
Масивни клони от изсъхнали дървета „валят“ по тротоарите около Френската гимназия, опасно е и в част от двора на училището
Граждани сигнализират за опасни паднали клони и изсъхнали дървета по тротоарите около Френската гимназия в район „Северен“ в Пловдив. Снимки, изпратени от живущи, показват огромни висящи клони и цели сухи дървета, които създават реален риск за живота и здравето на преминаващите.
Ситуацията е особено тревожна на фона на трагичния инцидент от последните дни, когато паднал клон край река Марица уби човек.
Положението в крайните алеи в двора на гимназията не е по-различно. В южната част зад игрището зелената площ буквално е непроходима джунгла.
Жителите призовават спешна намеса от страна на общината – премахване на опасните клони и санитарно подрязване на изсъхналите дървета.
„Това е риск за всички – ученици, родители и граждани. Не можем да чакаме, докато се случи поредната трагедия“, споделят хората от района.
Прокуратурата разследва смъртта от паднал клон край Марица
Гражданите очакват районната администрация да вземе незабавни мерки, за да се гарантира безопасността на минувачите и да се предотвратят бъдещи инциденти.
„Няма време за отлагане! Призоваваме районната администрация да извърши незабавна проверка, премахване на опасните клони и санитарно подрязване на изсъхналите дървета, за да се предотвратят трагични инциденти. Ситуацията е видима и за всеки минувач и налага спешни мерки, тъй като 15 септевнри чука на вратата. Безопасността на децата не търпи отлагане!“ – пише още в сигнала.
Пловдивчани, които се обърнаха към медията ни, са категорични, че от години не са виждали служители на ОП „Градини и Паркове“ на ул. „Вук Караджич“ в Кършияка, което е видно и от снимките им.
1 535 коментари
Gencler, Grandpashabet yeni adresi ac?kland?. Adresi bulamayanlar su linkten giris yapabilir Buraya T?kla
Grandpashabet giriş linki arıyorsanız doğru yerdesiniz. Hızlı erişim için tıkla https://grandpashabet.in.net/# Yüksek oranlar bu sitede.
Herkese selam, Vaycasino kullanıcıları adına önemli bir duyuru paylaşıyorum. Bildiğiniz gibi site giriş linkini tekrar değiştirdi. Giriş sorunu varsa endişe etmeyin. Güncel Vay Casino giriş linki şu an aşağıdadır: https://vaycasino.us.com/# Bu link üzerinden vpn kullanmadan siteye erişebilirsiniz. Lisanslı casino deneyimi sürdürmek için Vay Casino doğru adres. Herkese bol kazançlar temenni ederim.
Herkese selam, Casibom sitesi üyeleri için önemli bir paylaşım paylaşıyorum. Herkesin bildiği üzere bahis platformu giriş linkini erişim kısıtlaması nedeniyle yine değiştirdi. Siteye ulaşım hatası çekenler için link aşağıda. Güncel Casibom giriş bağlantısı şu an burada Casibom Kayıt Bu link üzerinden vpn kullanmadan siteye girebilirsiniz. Ek olarak kayıt olanlara verilen yatırım bonusu fırsatlarını da kaçırmayın. Güvenilir casino keyfi sürdürmek için Casibom doğru adres. Tüm forum üyelerine bol şans dilerim.
Matbet güncel linki arıyorsanız işte burada. Hızlı için: Matbet İzle Yüksek oranlar burada. Arkadaşlar, Matbet bahis son linki açıklandı.