АктуалноНовини

Няма нужда от регистрация на настоящ адрес за влизане и излизане от Пловдив

Photo of Дежурен Редактор Дежурен Редактор Follow on X Send an email 16:52ч, събота, 21 март, 2020
106 206 1 минута
Декларация
Няма да има нужда от представяне на адресна регистрация за настоящ адрес при преминаване през контролно-пропускателните пунктове на входно-изходните пътни артерии на Пловдив, съобщиха от Общинския кризисен щаб в града.
Декларацията, която се представя пред контролните органи на КПП, се попълва от физическите лица и се заверява от работодателя. Съгласно разпореждане на кмета Здравко Димитров срокът за попълване и заверка на декларацията е до 17 часа в понеделник 23 март.
Декларацията може да бъде свалена от страницата на Община Пловдив:
За да се избегнат излишни струпвания и опашки от граждани пред общините и гишетата на дирекция „Български документи за самоличност“ за смяна на адрес и отразяването му в личните карти, в спешен порядък от МВР е изготвена бланка за декларация, съобщи и областният управител Дани Каназирева.

Тя ще служи за представяне пред контролно-пропускателните пунктове в областните градове, които бяха изградени във връзка с изпълнението на заповедта на министъра на здравеопазването, с която се въвеждат нови противоепидемични мерки от 21 март 2020 г.

Припомняме, че от 00:00 часа днес на входовете и изходите на областните градове са изградени контролно-пропускателни пунктове, през които се допуска влизането и излизането на граждани само при възникнала неотложна необходимост – полагане на труд, здравословни причини или завръщане на постоянния или настоящ адрес.

От областна администрация уточняват, че отдел ГРАО в общините Куклен, Родопи, Съединение и Марица ще работят днес и утре. В неделя ще работи отдел ГРАО в Първомай. Във всички останали общини в момента нямат постъпили искания за подаване на заявление за издаване на удостоверение за настоящ адрес, но имат готовност при заявено желание на жителите, да бъдат издавани такива – както общинските служби, така и в кметства в малките населени места. Подробна информация общините ще публикуват и на сайтовете си.

Photo of Дежурен Редактор Дежурен Редактор Follow on X Send an email 16:52ч, събота, 21 март, 2020
106 206 1 минута
Photo of Дежурен Редактор

Дежурен Редактор

Екип на Под Тепето - Наистина Пловдив

106 коментари

  3. Вы можете воспользоваться широким спектром услуг на сайте konsultaciya-advokata51.ru. Консультация юриста может оказаться крайне полезной для большинства. Мы обеспечим вас экспертными консультациями.
    Получите бесплатную юридическую консультацию круглосуточно на бесплатная юридическая помощь.
    Специалисты сайта постоянно развиваются, чтобы предоставлять услуги на высоком уровне.
    Важно обратить внимание на уровень профессионализма юристов. Каждый адвокат на konsultaciya-advokata51.ru прошел тщательный отбор. Что бы вы ни выбрали, мы гарантируем качественное выполнение работы.
    Важно, чтобы юридические услуги были доступны каждому. Вы сможете легко ознакомиться с нашими тарифами и предложениями. Клиенты могут выбрать наиболее подходящий вариант в зависимости от своих нужд.
    Кроме того, мы предлагаем услуги онлайн. Это особенно удобно для тех, кто ценит своё время. Вы можете задать свои вопросы в любое время.

    Отговор

Вашият коментар

Back to top button
Изпрати новина