На коя улица е бил домът на Иван Вазов в Пловдив?

Photo of Веселина Михайловска Веселина Михайловска Follow on X Send an email 09:25ч, сряда, 9 юли, 2025
72 750 1 минута

С директна гледка към Градската градина, ул. Бетовен е една от красивите централни улички с еклектичен архитектурен стил и богато минало

Отсечката започва от бул. Шести септември и завършва до улица Христо Г. Данов в самия център на Града под тепетата. Кръстена е на гениалния музикален композитор Лудвиг ван Бетовен. Едва на 8-годишна възраст той изнася първия си концерт пред публика в Кьолн, а сред почитателите на класическата музика остава като създател на 32 клавирни сонати, сред които Лунната сона, 9 прекрасни симфонии и една опера. През последните години изпитва сериозни затруднения със слуха си и твори почти глух.

Самата уличка е сравнително къса, но след Освобождението се е намирала в самия център. По това време Природонаучният музей е помещавал кметството и цялото каре около Бетовен е било изключително важна част от развитието на града ни.

Прочетете още за уличката във виртуалния гид на града LOST IN PLOVDIV

