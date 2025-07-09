На коя улица е бил домът на Иван Вазов в Пловдив?
С директна гледка към Градската градина, ул. Бетовен е една от красивите централни улички с еклектичен архитектурен стил и богато минало
Отсечката започва от бул. Шести септември и завършва до улица Христо Г. Данов в самия център на Града под тепетата. Кръстена е на гениалния музикален композитор Лудвиг ван Бетовен. Едва на 8-годишна възраст той изнася първия си концерт пред публика в Кьолн, а сред почитателите на класическата музика остава като създател на 32 клавирни сонати, сред които Лунната сона, 9 прекрасни симфонии и една опера. През последните години изпитва сериозни затруднения със слуха си и твори почти глух.
Самата уличка е сравнително къса, но след Освобождението се е намирала в самия център. По това време Природонаучният музей е помещавал кметството и цялото каре около Бетовен е било изключително важна част от развитието на града ни.
Прочетете още за уличката във виртуалния гид на града LOST IN PLOVDIV
72 коментари
Xin chao 500 anh em, ai dang tim san choi d?ng c?p d? cay cu?c Tai X?u thi xem th? ch? nay. Khong lo l?a d?o: BJ88. Chi?n th?ng nhe.
Xin chao 500 anh em, ai dang tim trang choi xanh chin d? cay cu?c N? Hu d?ng b? qua trang nay nhe. Khong lo l?a d?o: Game bai d?i thu?ng. Hup l?c d?y nha.