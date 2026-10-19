Кметът Костадин Димитров ще подпише още днес писмото за съгласуване на критериите за конкурса за избор на нов директор на ОИ „Старинен Пловдив“ и ще го изпрати до Министерството на културата. Конкурсът ще бъде обявен след получаването на съгласуваните критерии от министерството. Това става ясно от прессъобщение на общината, пратено до медиите по повод днешното назначаване на дългогодишният служител на ОИ „Старинен Пловдив“ и на отдел „Култура“ Донка Налбантова за временно изпълняващ длъжността директор на Общинския институт.

Днес тя е била представена на екипа от кмета на Пловдив Костадин Димитров и заместник-кмета по култура, археология и туризъм Пламен Панов.

Сред основните предизвикателства пред новия директор и екипа са реновирането на Античния театър, Балабановата къща, Римския стадион и Пампоровата къща, както и обновяването на туристическите информационни центрове, които са визитна картичка на града и първа спирка за много от европейските туристи, съобщават от общината.

„Старият град е емблема на Пловдив и наша обща отговорност е да съхраняваме неговото културно-историческо наследство и да го предаваме на следващите поколения. Надявам се, че с общи усилия ще успеем да придадем съвременна, европейска визия на туристическите информационни центрове, да създадем още по-добри условия за посрещане на гостите на града и да осигурим силен и успешен сезон на Античния театър. Предстои ни много работа, но вярвам, че с подкрепата на екипа и в партньорство с всички, които милеят за Пловдив, можем да продължим да развиваме Стария град, като същевременно пазим неговия неповторим дух и автентичност. Защото най-ценното, което имаме, е паметта на Пловдив, и наш дълг е да я съхраняваме“, подчертала Налбантова, цитирана от пресцентъра на кметството.

Тя има бакалавърска степен по „Стопанско управление“ и магистърски степени по „Арт мениджмънт“ и „Изкуствознание“. От март 2024 г. досега е главен експерт в отдел „Култура, археология и културно наследство“ към Община Пловдив. Преди това, в продължение на шест години, е част от екипа на ОИ „Старинен Пловдив“, където заема длъжностите ръководител на отдел „Културна политика и информационно обслужване“ и главен експерт в отдел „Експозиционна, фондова и събитийна дейност“.