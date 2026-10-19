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Освободиха професора, при когото бе установено над 95% плагиатство

Photo of Дежурен Редактор Дежурен Редактор Follow on X Send an email 16:48ч, понеделник, 19 октомври, 2026
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Иво Димитров, при когото Комисията по академична етика към Министерството на образованието и науката установи мащабно плагиатство, е освободен от академичната длъжност професор във Висшето училище по агробизнес и развитие на регионите (ВУАРР) – Пловдив.

Решението на ректора е вписано в регистъра на академичния състав, съобщава „Дневник“.

От публикуваната информация в регистъра обаче не става ясно на какво конкретно основание е освободен Димитров – дали става въпрос за взаимно съгласие или за освобождаване по реда, предвиден при установено плагиатство.

95% плагиатство в научни трудове на професор от пловдивски университет

Както „Под тепето“ вече писа, два доклада на Комисията по академична етика, публикувани на 7 октомври, установяват плагиатство в научни трудове, с които Димитров е спечелил конкурс за професор и е кандидатствал за научната степен „доктор на науките“. В монографията „Финансиране в здравеопазването“ делът на чуждите текстове според експертните становища е между 95% и 98%. При дисертацията „Финансовите инструменти в европейските структурни и инвестиционни фондове“ установеният дял достига 93,6%, а в някои от останалите проверени публикации – до 99%.

Димитров отрича обвиненията. Той твърди, че трудовете му отговарят на законовите изисквания и са били проверявани за сходство, а сигналите срещу него определя като преднамерени.

Комисията по академична етика беше препоръчала да бъдат предприети действия за освобождаването му от академичната длъжност професор.

Photo of Дежурен Редактор Дежурен Редактор Follow on X Send an email 16:48ч, понеделник, 19 октомври, 2026
0 141 1 минута
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Дежурен Редактор

Екип на Под Тепето - Наистина Пловдив

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