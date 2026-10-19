Освободиха професора, при когото бе установено над 95% плагиатство

Иво Димитров, при когото Комисията по академична етика към Министерството на образованието и науката установи мащабно плагиатство, е освободен от академичната длъжност професор във Висшето училище по агробизнес и развитие на регионите (ВУАРР) – Пловдив.

Решението на ректора е вписано в регистъра на академичния състав, съобщава „Дневник“.

От публикуваната информация в регистъра обаче не става ясно на какво конкретно основание е освободен Димитров – дали става въпрос за взаимно съгласие или за освобождаване по реда, предвиден при установено плагиатство.

95% плагиатство в научни трудове на професор от пловдивски университет

Както „Под тепето“ вече писа, два доклада на Комисията по академична етика, публикувани на 7 октомври, установяват плагиатство в научни трудове, с които Димитров е спечелил конкурс за професор и е кандидатствал за научната степен „доктор на науките“. В монографията „Финансиране в здравеопазването“ делът на чуждите текстове според експертните становища е между 95% и 98%. При дисертацията „Финансовите инструменти в европейските структурни и инвестиционни фондове“ установеният дял достига 93,6%, а в някои от останалите проверени публикации – до 99%.

Димитров отрича обвиненията. Той твърди, че трудовете му отговарят на законовите изисквания и са били проверявани за сходство, а сигналите срещу него определя като преднамерени.

Комисията по академична етика беше препоръчала да бъдат предприети действия за освобождаването му от академичната длъжност професор.