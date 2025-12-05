Какво да правим в Пловдив (05.12– 11.12)

Снимка на корицата: Димитра Лефтерова

05 декември

Галаконцерт Сезони и чудеса

Празничен Коледен и Новогодишен Гала концерт

Голяма зала

Драматичен театър Пловдив

19:00 часа

Дългата коледна вечеря и Жени в ре минор

Балет

Дом на културата „Борис Христов“

19:00 часа

Камерна сцена Пловдив 2025: Димитър Горчаков Трио

Димитър Горчаков е добре познат на българската публика като активен музикант със своите разнородни по стил проекти, с които стъпва на традиции от класическата музика, джаз, театрална сцена – до електроника и експериментални проекти, които имат живот и на клубните сцени. На концерта ще бъде заобиколен от двама изключителни музиканти, чието присъствие внася специална и автентична дълбочина в звученето на проекта – Михаил Иванов – контрабас и Васил Вутев – барабани. И двамата са добре познати на българската и международната джаз сцена, с богат опит, разнородни проекти, многобройни участия на престижни фестивали и впечатляващи творчески биографии. Тяхната виртуозност и интуитивна музикална комуникация превръща изпълнението в жив, импровизационен разказ, в който всеки елемент звучи органично и непредсказуемо.

Триото съчетава български фолклор със свободния израз на джаза и експерименталния дух на електронните жанрове, изграждайки оригинален звук, който надхвърля стиловите рамки и предлага истинско многопластово преживяване.

Публиката ще чуе изцяло авторска програма, в която са включени нови аранжименти на пиеси от дебютния солов албум на Горчаков, както и музика, създадена специално за тази формация. Репертоарът е богат на текстури, ритмични пластове и емоционални контрасти, които се разгръщат естествено в камерната динамика на триото.

Първо студио на Радио Пловдив

19:00 часа

Животът от нещата в Пловдив

Животът е един, нещата, които ни късат нервите – много!

Можем ли да се справим с всичко, което се случва около нас, и все пак да запазим разсъдък?

Трябва ли да ходим на терапия или ни е достатъчен бледият спомен, че сме имали хубаво детство?

Как да научим децата да пресичат в държава, в която хората едновременно шофират и си гледат TikTok-а?

Ще си намерим ли работа, ако последно сме ходили на интервю през 2007-а година?

И най-важното – каква да е тази работа, за да не ни я вземе AI след 2 години, ако дотогава не ни е убил?

Спокойно, ще си кажем и разни хубави неща, но те не са толкова интересни, затова не ги описваме.

„ЖИВОТЪТ ОТ НЕЩАТА“ – започна като блог преди 20 години, а как ще завърши – никой не знае.

Елате да се смеем заедно, защото какво друго ни остана!

Театър Хенд

19:30 часа

LALALAR Live in Plovdiv – Bee Bop Café | 5 декември 2025

Любимците на Пловдив се завръщат!

След експлозивното си участие миналата година, LALALAR отново идват в града под тепетата – този път като част от новата инициатива Station Street Sessions.

На 5 декември сцената на Bee Bop Café ще се превърне в магнитно поле, в което анатолийската традиция се преплита с електронния хаос на съвременния ъндърграунд.

Ali Güçlü Şimşek и Barlas Tan Özemek ще поведат публиката през емоционален ураган от бас, пулс и поезия – където границите се размиват, а всяка нота се превръща в зов за свобода.

Новият им сингъл “Hapisteler Ama Yeniliğe Doğru” (Imprisoned Yet Toward Anew) вдъхва нов живот на стиховете на Руми – древни думи, пренесени в настоящето чрез glitch, индустриален груув и непокорен дух.

Bee Bop Café

21:00 часа

Група ‘ДОБЪР ДЕН’ със специални гости Борис Петков & Ясен Димитров

“Добър Ден” е свежа млада джаз формация, която смесва класическия джаз звук с модерна енергия и много усмивки. Те обичат да правят кавърите “свои” – в нови, стилни аранжименти, които носят лекота и добро настроение.

Борис Петков – пиано и Ясен Димитров – барабани ще бъдат специални гости на триото, което за първи път ще стъпи на истинска джаз сцена! Макар да са нови за клубната джаз атмосфера, зад гърба си имат куп участия – от благотворителни концерти и забавни събития до туристически гастроли из България… та чак до уличната музика, която ги е научила на най-важното: да свирят с душа.

Очаква ни вечер, в която класика, фрийстайл енергия и добро настроение ще се смесят в едно.

Джаз клуб В джаза

20:30 часа

Льолев/Дончев/Леков/Пехливанов@Koнтрабас

В петъчната джаз вечер в бар Контрабас ще свирят музикантите:

Димитър Льолев – саксофон

Михаил Дончев – пиано

Александър Леков – бас китара

Емил Пехливанов – ударни

Заповядайте за наздравици, вкусна вечеря, джаз музика на живо и споделени моменти с приятели.

Бар Контрабас

21:00 часа

Scotopia (album promo) + One Day Less – 05.12.25 @ Download

На 05.12.25 г. (петък) SCOTOPIA ще представи на живо своя втори дългосвирещ албум „Languorland“. Записите се осъществяват през 2024 г. в студио „Audioslot“ с основната роля на Васко Райков (Odd Crew) и Коста Коларов (Цар Плъх). Ето че идва време продукцията да бъде представена пред публиката в Пловдив, със специални гости – One Day Less!

Scotopia е рок група от София, България, формирана през 2016 г. Оттогава, те са били както хедлайнери на свои концерти, така и съпорт на други местни и чужди групи. През 2021 г. печелят радио-конкурса “Силата на неизвестните” организиран от радио Тангра Мега Рок и звукозаписно студио Audioslot с песента “Thumbsucker”. Издали са EP – “Atrate” (2019), записано в Woodway Studio, Австрия. През 2023 издават дебютния си дългосвирещ албум – “Cimmerian Red”.

Scotopia са:

Пламен Михайлов – вокал, китара

Йордан Паунов – бас

Михаел Найденов – барабани

One Day Less е алтърнатив рок група създадена през 2020 година в град София.

До този момент One Day Less имат реализирани два албума – “Призми” от 2023 година и “Хартиени цветя” от 2024 година, като вторият албум е реализиран с подкрепата на Национален Фонд Култура.

Групата има множество концерти в столицата и страната, като някои от най-паметните им концерти са: през ноември 2021, когато подгряват сръбската рок група REPETITOR, а през март 2025 имат общи концерти с румънската група – “RoadkillSoda” и гърците “Godsleep”.

One Day less са:

Мишер Руева – вокали

Стоян Дойчев – бас

Михаил Гълъбов – барабани

Заедно с One Day Less на сцената ще се качи и гост-музиканта Денислав Денчев (китари).

Рок бар Download

19:00 часа

06 декември

Косе Босе

Любимите актьори ще разкажат класическата приказка за Косето, Лиса и Шаро.

Държавен куклен театър Пловдив

10:30 часа

11:45 часа

„Пиратски уикенд в Музея“ в Природонаучния музей Пловдив

Природонаучният музей в Пловдив отново организира занимателен „Пиратски уикенд в Музея“. Търсене на съкровища, пиратски битки, приключения и загадки за морета и океани очакват децата на 6 и 7 декември (събота и неделя) в Природонаучния музей. В рамките на 90 минути децата ще учат, ще се забавляват и ще творят.

Участниците в пиратското забавление ще търсят ковчеже със скрито съкровище в залите на музея. Очаква ги образователна обиколка на залите „Аквариум“, „Морски аквариум“ и „Риби“ с кратка беседа за експонатите и морските обитатели.

Преобразени като пирати ще се включат в играта „Пиратски оръдия“ – ще тренират своята точност, бързина, креативност и колективен дух. В рамките на приключението всяко дете ще изработи и декорира самостоятелно макет на пирати, кораби, съкровища и аксесоарите за тях.

Всички участници ще си тръгнат със сътворения макет и подарък – личен бадж сертификат, че са част от пиратското семейство. Сдружение „АртеВизия“ са водещи на събитието и се ангажират с провеждането на заниманията, макетите и материалите за тях. Очакваме желаещите от 5 до 10 години да се включат в „Пиратски уикенд в Музея“!

06.12 – 07.12.2025

Регионален природонаучен музей

10:00 часа

13:00 часа

Валсова Одисея – Strauss Capelle Vienna

Strauss Capelle Vienna – оригиналният ансамбъл, основан от самия Йохан Щраус-баща през 1843 г., чието музикално наследство продължава да се предава през поколенията – пристига за първо национално турне у нас. Към него ще се присъедини и международно признатото сопрано Megan Каhts.

Поводът е световното честване на 200 години от рождението на “Краля на валса” – Йохан Щраус-син (1825–1899). 2025 година е обявена в цял свят за годината на Щраус, а турнето „Валсова Одисея“ е един от най-значимите акценти в културния календар на страната ни.

Strauss Capelle Vienna не е просто състав, който изпълнява музиката на Щраус. Това е високо ценен ансамбъл, който от 1977 г. насам е изнесъл над 3000 концерта по цял свят, утвърждавайки своята отлична репутация през последните четири десетилетия. Днес оркестърът, воден от маестро Райнер Роос, е признат за своя ангажимент към автентичността на виенския валс, полка и марш. Техните изпълнения, често в емблематичните исторически червени униформи (създадени по поръчка на император Франц Йосиф I), превръщат всеки концерт в незабравимо пътешествие назад във времето. Те са символ на музикална прецизност и съвършенство, които запазват жива богатата културна традиция на Виена.

Дом на културата Борис Христов

06.12 – 07.12.2025

19:30 часа

неНикулден@Контрабас

В съботата на Никулден бар Контрабас ще работи за всички вас както традиционно си работим в събота вечер. С наздравици, хапване, запалена печка и споделяне на вицове и ревюта за филми.

На Никулден обаче няма да успеем да ви предложим специалното рибно меню за празника.

Заповядайте на свинско, пилешко, телешко с подходящата зеленчукова гарнитура, нещо със сирена за виното и …хляб.

Бар Контрабас

18:45 часа

Dan Costa Quartet / Latin Jazz Rhythms

във “В Джаза” се готви истински латино джаз вулкан!

На сцената каца Dan Costa Quartet – пианист, обиколил половината свят и оставил след себе си само вдигнати вежди, топли аплодисменти и цитати от легенди като Ron Carter, Randy Brecker и Mike Stern, които буквално го пръскат от хвалби.

Роден в Лондон, с италианско-португалски корени и звучене, напоено с бразилско слънце, Dan Costa е музикален номад, който носи джаза през културите – от Blue Note Rio до Индия, Австралия, Мексико и Египет. Неговите албуми стигат №1 в iTunes Jazz, печелят медали от Global Music Awards и влизат в класациите на DownBeat и JAZZIZ.

Очаквай:

Мощен Latin Jazz, Bossa и бразилска нежност, но с европейска елегантност

Композиции, които са мелодични, красиви и абсолютно заразителни

Истински майстор на пианото – едновременно поетичен и огнен

Квартет, който не просто свири, а разказва истории

Кои са музикантите в квартета?

Този път Dan Costa идва с изключителен международен екип:

Luka Debelić – виртуозен китарист и композитор, който умело свързва модерния джаз с класиката и балканския фолклор. Мелодичен, фин и винаги музикално изненадващ.

Tjan Soštarič – словенски басист, барабанист, пианист и композитор с лиричен подход и богати ритмични пластове. Съчетава модерния джаз с традиционни и импресионистични влияния.

Gaj Bostič – словенски барабанист с мощ, прецизност и инстинктивна музикалност. Идва от сцените на рок, фънк и експерименталната музика и вдига всеки сет с динамични груувове и силно усещане за песента.

Или както казва Menescal: “Dan Costa é um desses craques do jazz…”

(“Dan Costa е един от онези големи майстори на джаза…”) – и да, абсолютно ще го усетиш.

Латин дух, джаз свобода, много вкус и един квартет, който ще остави клуба да вибрира.

Джаз клуб В джаза

20:30 часа

Никулден с ENPIC в Bally Club

Празнуваме Никулден в #BallyClub с питиета и парти емоции!

Музиката е в ръцете на ENPIC – точният саунд за празничната вечер.

6 декември – събота

Капана е мястото, ние сме вайбът.

Bally Club

21:00 часа

Никулден на Екс

За Никулден ще си спретнем едно жестоко парти в Петното на Роршах!

Зад пулта, освен Lite Spice, ще застане и ДиДи – dj-ка от старата школа на Петното, готова да разпали дансинга както едно време.

Селекцията ще е експлозивна – funk, hip-hop, disco, big beat, throwback gold и още куп изненади.

Шотовете ще се леят, рибата ще плува, партито е гарантирано!

Петното на Роршах

21:00 часа

07 декември

Житената питка

Ще видите историята точно такава, каквато сте чували, чели или разказвали..

Държавен куклен театър Пловдив

10:30 часа

11:45 часа

Елизабет или кралицата девственица

от Кристиан Симеон

Камерна зала

Драматичен театър Пловдив

19:00 часа

