Къде в Пловдивско се краде най-много вода?

Градът въобще не влиза в класацията. Вижте какво включват най-честите видове манипулации за кражба на вода

Село Бойково, община „Родопи“, оглавява класацията за населено място с най-много установени нарушения, свързани с неправомерно присъединяване към водопроводната мрежа. От началото на годината до края на август там са констатирани 12 случая на манипулация на водомер.

Припомняме, че в редакцията на Под тепето жители на родопското село не веднъж са сигнализирали за подобни нарушения и то от жители на високи постове – Жители на Бойково: За кого се строи незаконен водопровод? (ОБНОВЕНА). Освен това журналистическо разледване на медията ни показа, че там нарушения се правят не само от жителите, а и от самото ВиК-дружество. Инвестицията се извършва на ул. „Майчина грижа“, която има изграден водопровод, според Бойковци сигнализираха за случващото се още в края на октомври 2022 г., но до този момент все още нямат отговори на многото питания около въпросния проект. Според тях най-скандалното от всичко, е че инвестицията е на държавното ВиК дружество, което чрез подизпълнител изгражда дублиращ водопровод за един единствен частен парцел с публични средства. Разследването установи, че Няма строително разрешение за изграждане на въпросния водопровод в Бойково.

Според данни на „ВиК“ ЕООД – Пловдив, предоставени на БТА, от началото на годината до 21 август на територията на цялата Пловдивска област са извършени 80 проверки на физически лица и 39 – на юридически. В резултат са установени 27 нарушения, за които са съставени протоколи. Фактурираното количество вода от тези нарушения е 13 015 м³, а реализираният приход за дружеството е 31 782,38 лв.

Нарушения са констатирани и в други райони, включително в градовете Асеновград, Перущица и Сопот, както и в селата Трилистник, Крислово, Костиево и Граф Игнатиево (община „Марица“), Нови извор и Тополово (община Асеновград), Кърнаре (община Карлово), Ново село (община Стамболийски) и, разбира се, в Бойково.

Най-често използваните методи за кражба на вода включват необхванати от водомер водочерпни прибори, самоволно сваляне на водомера, нарушена цялост на ВиК пломба, свързване към мрежата без необходимата документация, както и физическо въздействие върху измервателния уред – например с монтаж на магнит. От дружеството посочват, че най-често незаконно използваната вода е за поливни цели.