Гласовете на пловдивчани: „Пластмасовият кич унищожава Капана“
От „мигриращи маси“ до фалшиви палми: недоволството кипи
След публикацията на Под тепето за пластмасовата инвазия в сърцето на Пловдив, читателските реакции се превърнаха в малка анкета за състоянието на центъра и Капана. Десетки мнения очертаха една и съща картина – задушен град, загубил автентичността си.
„Тъжно е как хора без никаква естетика и отношение към красивото се опитват да завземат мястото. Надпреварват се кой да натрупа повече маси и украси – г*з до г*з, без да мислят за хората, които минават“, пише разгневен жител.
Той разказва дори за „мигриращи маси“, които вечер се преместват пред магазини и офиси, само и само да няма празно пространство.
Към критичния хор се включват и самите занаятчии.
„В Капана има над 30 ателиета, носители на естетика и вкус. Никой от нас не е подложил работата си на този пластмасов тероризъм. Но ние сме невидими, задушени и засенчени от чадъри, пластмаса, алкохолни изпарения и аромат на скара“, казва художничка от квартала.
Тя призовава посетителите да потърсят „душата на Капана“, която според нея постепенно се губи.
Кой кой е в Капана: Авторите на квартала
Други коментари преминават в сарказъм.
„Рози от пластмаса, древноримски колони от бетон, красавици от силикон, изкуствен интелект вместо човешки разум…“ – отбелязва читател, за когото кичът в центъра е част от по-голямата картина на подмяна и изкуственост в обществото.
Имаше и лаконични реакции, като „Ето ги евроатлантическите ценности“ – ироничен щрих, който подсказва, че част от хората виждат в сегашното състояние на града отражение на по-широки обществени противоречия.
Общото между всички гласове е усещането за загуба – на автентичност, на въздух, на място за свободно преминаване и за истински културен живот.
А институциите? Те мълчат.
Градската управа е дала разрешения, а след това сякаш е абдикирала от отговорност.
„Нали си се имат с кметството, разрешили са му да си прави каквото си иска“, казва един от коментаторите.
В това изречение е концентрирано недоверието, че правилата вече не се пишат от общината, а от „господарите на новия ден“ с пачки пари.
Капана беше символ на културното възраждане на Пловдив. Днес за мнозина той е задушен от чадъри, пластмаса и шум.
Капана бенефиса му беше 2019, след Пландемията всичко се изроди там
Всичко е бутафорно в „Капана“ Лакоми селяни-ресторантьори и собствениците на имоти съсипват кварталчето.Пластмасовият кич е поредната капчица.Високите цени на храната,съмнителната хигиена в кухните/където преобладават „топ готвачи и хигиенистки- две в едно, от „Изгрев“,“Столипиново“ и „Аджасан махала“/,безконтролното разпространение и употреба на ПАВ..!???
И…всички са под „закрила“:културен феномен било,лице на Града/понеже историята не сме я учили и не ни е важна/
Като стана въпрос за пластмасовите рози, на други места из родината се появиха пластмасови палми, също като истински, по морето например. Та вместо всяка зима да завиваме тотевите палми, да не им е студено, защо да не засадим на тяхно място такива?