Едно от момичетата, скочили от влак, е в критично състояние

20-годишното момиче, което вчера скочи от движещ се влак в района на жп гара Клисура, е в критично състояние в реанимацията на УМБАЛ „Свети Георги“ – Пловдив. Лекарите полагат усилия за спасяването ѝ, но засега не дават прогнози.
Другата пострадала – 21-годишна – е настанена в същата болница в стабилно състояние.
Две момичета скочиха от движещ се влак
Инцидентът стана около 13:30 ч. в неделя, когато двете млади жени скочили през прозореца на влака София–Бургас, след като пропуснали спирката си.
По информация на в. „Марица“, по-тежко пострадалата е българска студентка, а другата – полякиня.
По случая е образувано досъдебно производство под надзора на Районната прокуратура в Пловдив.
В 24 часа пише, че са скочили през вратата в движение, защото в началото не се отваряла. Изглежда по-логично