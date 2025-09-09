Преди по-малко от минута

148 Преди по-малко от минута

Без вода в Каменица и Шекер махала

Изграждане на нови водопроводни връзки е причината районът около бул. „Източен“ №59 в квартал Каменица 1 да е без вода.

Вода нямат и живущите до ул. „Славянска“ №52 в Каменица 2, където е станала авария.

Авария има и в Южен на кръстовището на ул.“Петрова нива“ и ул.“Ран Босилек“.

В Шекер махала нямат вода адресите около ул. „Деница“ №7.

От ВиК Пловдив предвиждат тези аварии да бъдат отстранени до 17 часа днес.

В Перущица без вода е високата зона.

Аварияи има и в Съединение на бул. „Пловдив“ – районът е без водоснабдяване.

С нарушено водоподаване са Ново село и Брестовица.