Ангел Заберски и Стунджи джазират „O sole mio” с оркестъра на Операта
Ангел Заберски подготвя изключително мелодичен „Пролетен Джаз Концерт” на 14 март (петък) в Концертна зала от 19 часа заедно със симфоничния оркестър на Държавна опера Пловдив. На сцената ще се качат още популярните музиканти Стоян Янкулов – Стунджи – ударни , Борис Таслев- бас китара и Мишо Йосифов – тромпет. В програмата са включени джазирани оркестрации на италиански канцонети, половецки танци от „Княз Игор” и евъргрийни като “The very thought of you” и отличената с Оскар класика „Secret love”.
Участието на популярни топ музиканти в Пролетния джаз концерт е поредната изненада за дамите през март месец. Почитателите на мелодичния джаз пък ще са зарадвани от оркестрациите на Ангел Заберски за голям симфоничен оркестър, които ще прозвучат за първи път в Пловдив. Диригент е Константин Добройков, който наскоро се завърна в родния си град след специализация в Бостън.
Ангел Заберски-син е български пианист, музикален аранжор и композитор на джаз и класическа музика. Син е на композитора и музикален педагог проф. Ангел Заберски. От 1996 до 2000 година работи като аранжор за Биг бенда на Българското национално радио. През 1998 година основава собствено джаз трио, а през 2000 година — джаз октет, в който се изявява като диригент и композитор. През същата година започва да преподава импровизация в Нов български университет. Заберски-син е автор на на 15 пиеси за струнен оркестър и творби за симфоничен оркестър. Познат е на широката публика и като музикален директор и педагог в популярни телевизионни формати.
854 коментари
Hello everyone, Just now found a great Mexican pharmacy to save on Rx. If you want to save money and need generic drugs, this site is the best option. No prescription needed plus secure. Take a look: read more. Have a nice day.
Hey there, I recently came across an awesome website to save on Rx. For those seeking and want affordable prescriptions, this site is the best option. They ship to USA and it is safe. Take a look: check availability. Have a nice day.
Hi guys, Lately came across a trusted online source for affordable pills. If you are tired of high prices and need affordable prescriptions, this site is a game changer. They ship to USA and it is safe. Link is here: mexican pharmacy online. I hope you find what you need.
Greetings, Just now discovered the best website to save on Rx. If you want to buy medicines from India cheaply, this store is highly recommended. You get wholesale rates worldwide. Take a look: indiapharm.in.net. Best regards.