Общината официално пое управлението на Голямата Базилика
Община Пловдив официално пое управлението на археологическия комплекс „Голяма раннохристиянска епископска базилика Филипопол”. Това се случи чисто документално днес, с подписването на протокол от Министерството на културата. Процедурата беше финализирана официално, след като още през октомври правителството предостави на общината обекта за управление за срок от 10 години.
Комплексът е културна ценност от национално значение и е един от най-интересните антични обекти не само под тепетата, а и в цялата страна. В момента археологическите и реставрационни дейности за замразени заради зимния сезон, но съвсем скоро работата на терен се подновява. С началото на пролетта се очаква да стартира и процесът по разкриване на Северния кораб на Базиликата, който се намира под пътната връзка между булевардите „Мария Луиза” и „Цар Борис III Обединител”. На мястото на пътя ще има нов градски площад, а целият проект, финансиран от Фондация „Америка за България” ще бъде завършен до 2018г.
986 коментари
п»їLately, I came across an informative report about Indian Pharmacy exports. The site discusses CDSCO regulations for generic meds. If you are looking for factory prices, go here: п»їhttps://kisawyer.us.com/# reputable indian pharmacies. Good info.
Heads up, a detailed article on cross-border shipping rules. It explains how to avoid scams for generics. Source: п»їUpstate Medical.
п»їJust now, I found a useful article about ordering meds from India. It covers how to save money for ED medication. If anyone wants cheaper alternatives, take a look: п»їhttps://kisawyer.us.com/# top online pharmacy india. Cheers.
Does anyone know safe Mexican pharmacies. I saw a cool site that ranks affordable options: п»їpolkcity.us.com. What do you think?.
п»їRecently, I stumbled upon a helpful resource regarding ordering meds from India. The site discusses the manufacturing standards for generic meds. If anyone wants Trusted Indian sources, read this: п»їhttps://kisawyer.us.com/# indian pharmacy online. Worth a read.
discount pharmacies