Есенен COVID-19: Кои са новите симптоми?

С настъпването на есента случаите на COVID-19 в България отново се увеличават, но според здравните експерти ситуацията не е тревожна. Инфекцията вече не е толкова опасна, както в началото на пандемията, увери проф. Тодор Кантарджиев в интервю за NOVA NEWS.

Бившият директор на Националния център по заразни и паразитни болести подчерта, че сегашните случаи протичат леко и бързо. Най-честите симптоми са болки в гърлото, често само в едната сливица, а при навременна реакция инфекцията може да бъде овладяна още в първите 24 часа.

Проф. Кантарджиев отправи конкретни препоръки за превенция и засилване на имунитета. Той съветва родителите да започнат с методи за закаляване при децата, като сутрешно обливане с хладка вода и гаргара със студена вода – практики, които повишават локалния имунитет и намаляват риска от инфекции. За възрастните той препоръчва задължително ваксиниране срещу пневмококи и противогрипни вируси – особено в края на октомври. За децата също се препоръчва противогрипна ваксина, като се обръща внимание на ефективността на капковата форма за носа.

Освен COVID-19, здравните власти отчитат ръст и при чревните инфекции, придружени с диария. Кантарджиев отправи предупреждение и към хора, които се връщат от пътувания в тропически страни – да информират личния си лекар при оплаквания или ухапвания от екзотични насекоми.

Очакванията са първите грипни случаи да бъдат лабораторно потвърдени през ноември, а епидемичното разпространение да започне в края на годината, с пик през януари.

Според проф. Кантарджиев, благодарение на прекарани инфекции и ваксинации, общественият имунитет в България е по-силен, което ще допринесе за по-леко протичане на бъдещи вируси. Той завърши с оптимистичен коментар за бъдещето на медицината, като подчерта, че имунологията ще играе ключова роля в лечението на рак и хематологични заболявания. Въпреки че тези технологии са в начална фаза, перспективите са сериозни.