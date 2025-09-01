Спират движението в пловдивския участък на Подбалканския път

Временното ограничение е заради етап от 72-рата Международна колоездачна обиколка на България, който преминава през област Пловдив
Във вторник, 2 септемви, униформени служители от всички подразделения на областната дирекция на МВР и придадени сили от дирекция „Жандармерия“ ще осигуряват безпрепятственото придвижване на колоездачите, които преминават по трасето Казанлък – Карлово – Кърнаре – проход Троян-Кърнаре – Троян.
Полицейските екипи ще се грижат за цялостно обезпечаване на пътната безопасност и поетапно ще спират движението на моторни превозни средства и в двете посоки, като ги насочват към възможни обходни маршрути през автомагистрала „Тракия“ или през Пирдоп.
Съгласно предвидената организация, от 13 ч. се затваря отсечката между Казанлък и Карлово, а от 14 ч. – между Кърнаре и Карлово.
Ограниченията ще са в сила до приключване на този етап от състезанието, което е предвидено за около 16.30 ч.
Поредното издание на Международната колоездачна обиколка на България ще се проведе от 30 август до 4 септември с участие на повече от 120 професионални колоездачи.
Маршрутът, с обща дължина 687 километра, е разделен на пролог и пет етапа, които преминават по определени участъци от първокласната, второкласната и третокласната пътна мрежа в областите Бургас, Ямбол, Стара Загора, Сливен, Габрово, Пловдив и Ловеч.
Програмата, която организаторите от Българската федерация по колоездене предоставят, е следната:
- 30 август – пролог по улиците на Приморско, от 18 ч.;
- 31 август – първи етап: Приморско – Айтос – Бургас, от 14.30 ч. до 17 ч.;
- 1 септември – втори етап: Карнобат – Казанлък, от 14.15 ч. до 17.30 ч.;
- 2 септември – трети етап: Казанлък – Троян, от 14 ч. до 16.30 ч.;
- 3 септември – четвърти етап: Троян – Сливен,от 12.30 ч. до 17 ч.;
- 4 септември – пети етап: кръгов маршрут със старт и финал в Сливен, от 14.30 ч. до 17 ч.