Безплатни психологически консултации в Пловдив

Психологът Елена Антимова предлага безплатни първични индивидуални консултации за хора, които търсят начини да се справят със стреса и напрежението в ежедневието. Инициативата създава достъпна и подкрепяща среда, в която всеки може да сподели тревогите си и да получи професионална помощ.

Пловдивчани ще имат възможност да се възползват от безплатните индивидуални първични психологически консултации за възрастни до 15 ноември 2025 г., които се провеждат в партньорство с Медицински център Al Clinic. Консултациите са насочени към хора, които изпитват стрес, тревожност, емоционално изтощение или просто имат нужда от професионална подкрепа, за да се справят по-добре с ежедневните предизвикателства.

Сесиите се провеждат на живо в МЦ Al Clinic на адрес гр. Пловдив, ул. „Златна Панега“ №3. Всяка сесия продължава до 60 минути и се води лично от психолога Елена Антимова, която комбинира професионализъм с достъпен и близък подход към всеки човек.

График на безплатните консултации:

Всяка сряда: 9:30, 11:00, 12:30, 14:00 ч. (до 15 ноември 2025 г.)

9:30, 11:00, 12:30, 14:00 ч. (до 15 ноември 2025 г.) Всяка събота: 10:30, 12:00, 13:30, 15:00 ч. (до 15 ноември 2025 г.)

Записването се извършва само с предварително уточнен час на телефон +359 897 82 88 33. Местата са ограничени и се запълват по реда на обажданията.

„Първата среща с психолог е важна крачка – тя не решава проблемите, но поставя основата за промяната. Тази среща е опознавателна – дава възможност човек да усети дали се чувства комфортно, разбран и готов да тръгне по пътя на работата с психолог“, споделя Елена Антимова, част от екипа на Медицински център Al Clinic.

Инициативата цели да насърчи повече хора да направят първата крачка към себеопознаване и емоционално благополучие.