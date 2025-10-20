Въпреки добрите икономически перспективи остават глобалните рискове за българския бизнес, отбелязва доклад на Allianz Trade

България може да бъде сред най-бързо развиващите се икономики в Централна и Източна Европа през периода 2025-2027 г., като се очаква годишният ръст на БВП да остане на нива над 3%. Това прогнозира актуалният доклад на лидера в застраховането на търговски кредити на глобално ниво и у нас – Allianz Trade. Оптимистичните перспективи се основават на стабилното вътрешно търсене, водено от силното потребление на домакинствата и сериозния темп на увеличаване на заплатите у нас. Пазарът на труда ще остане стабилен, а безработицата ще спадне до около 3,3% до 2027 г., смятат анализаторите. Инфлацията у нас ще се успокои на нива под средните за региона и ще има низходящ тренд – от 3,6% за 2025 г., през 2,8% за 2026 г. до 2,6% за 2027 г.

С ръст на БВП от 3,1% за 2025 г. България ще има по-добро представяне от всички държави в региона с изключение на Хърватия (4%) и Полша (3,3%), сочи прогнозният доклад. През 2026 г. с очакван ръст от 3,2% страната ни отново може да заеме третото място след Хърватия (3,8%) и Полша (3,4%), а през 2027 г. с прогнозен ръст от 3,1% излиза на лидерската позиция в ЦИЕ.

Според анализаторите наред с вътрешното потребление, инвестициите също ще играят ключова роля за растежа на българската икономика през тези три години. Те са пряко свързани с развитието на финансираните от ЕС проекти по Националния план за възстановяване и устойчивост и мащабните публични разходи за инфраструктура и отбрана.

„Предстоящото присъединяване на България към еврозоната в началото на 2026 г. ще повиши доверието и ще активира вътрешните двигатели на икономиката. В очакване на прехода към евро домакинствата и фирмите увеличават депозитите и кредитната активност. По-ниските разходи за финансиране и засиленото парично предлагане се очаква да допринесат допълнително както за потреблението, така и за инвестициите“, обяснява Джовани Скарпато, икономически анализатор за Централна и Източна Европа в Allianz Trade. „Всички тези фактори са в основата на очакван период на стабилен и воден от търсенето икономически растеж, което ни кара да мислим, че България ще превъзхожда повечето от държавите в региона“, обобщава той.

Според доклада до 2030 г. българската икономика ще има и кумулативен допълнителен растеж от 2,8 процентни пункта заради ангажиментите на страната в областта на отбраната. По този показател България се нарежда на осмо място от 20 обхванати европейски държави и въпреки че приносът е по-умерен, той все пак поставя страната на солидна позиция в региона. За сравнение в рамките на Централна и Източна Европа Латвия води с допълнителни 11,7 процентни пункта, следвана от Литва (+6,9 процентни пункта) и Унгария (+6,6 процентни пункта).

Губим 0,2 процентни пункта от ръста на БВП заради тарифните войни

„Според нашите експерти разразяващата се на световно ниво „тарифна война“ ще има относително малък директен ефект върху България. Въздействието се оценява на спад от 0,2 процентни пункта от ръста на БВП през 2026 г. в сравнение със сценарий без тарифи. Това отразява ограничения директен износ на България за САЩ. Въпреки това българският бизнес също остава изложен на косвени рискове, включително по-слабо търсене от ключови европейски партньори, по-високи разходи за входни ресурси поради нарушени вериги за доставки и забавени инвестиционни решения на фона на нарастващата глобална несигурност“, коментира Камелия Попова, управител на Euler Hermes за България, която вече развива дейност под търговската марка Allianz Trade.

Затова макар оптимистичните перспективи да са налице, българските компании, особено експортно ориентираните, не бива да подценяват рисковете и турбуленциите на световно ниво, смятат експертите. Продължаващият през последните години сериозен ръст на фалитите по света също е усложняващ фактор. Според актуалните данни увеличението на несъстоятелностите за 2025 г. на глобално ниво ще достигне 6% спрямо предходната. Допълнителен ръст от 4% се очаква и през 2026 г., а момент на успокоение на възходящата тенденция се вижда чак през 2027 г.