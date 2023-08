Какво да правим в Пловдив (25.08–31.08)

Send an email

Тази седмица в Пловдив ще дегустираме медовина и ще прекараме една нощ в музея

Снимка на корицата: Димитра Лефтерова

25 август

Дегустация на медовина / Mead Tasting

Медовината е най-древната алкохолна напитка позната на човечеството, която се прави от 3 съставки: вода, мед и дрожди. Джен и Митко от Bulgarian Honey Company ще са вашите пъдеводители в това изключително преживяване на сетивата и ще ви разкажат повече за богатата история и процесът на приготвяне на тази легендарна напитка.

Ще има суха, сладка, филтрирана, нефилтрирана медовина, както и интересни плодови вкусове. За завършек ще опитате и един прекрасен свеж летен коктейл с медовина и ще ви научим да си го приготвяте вкъщи!

Вход: 10 лв.

CoolDown

19:00 часа

Хилда Казасян: „Да послушаме кино“ // Plovdiv Jazz Summer в Марково

19:30 ч. // “Postcard Quintet”

Неделчо Нинов, Ралица Тонева, Вилизар Гичев, Христо Минчев, Теодор Тошков

21:00 ч. // Хилда Казасян – „Да послушаме кино“

с Христо Йоцов, Живко Петров, Димитър Карамфилов, Михаил Йосифов

специални гости: Теодосий Спасов и Васил Петров

Plovdiv Jazz Summer продължава в село Марково в последните дни на август с концертите на Хилда Казасян и Мирослава Кацарова.

Едни от най-популярните, красиви филмови песни и музика от старото незабравимо българско кино ще чуем в програмата на Хилда Казасян „Да послушаме кино“. Тя ще прозвучи от откритата сцена в центъра на село Марково (пред НЧ „Алеко Константинов – 1907“, ул. „Захари Стоянов“ № 63) на 25 август от 21:00 ч. и ще бъде със свободен достъп. Заедно с Хилда Казасян ще бъдат музикантите Христо Йоцов, Живко Петров, Димитър Карамфилов и Михаил Йосифов, а специални гости ще са Теодосий Спасов и Васил Петров. Мултимедията, която е основен герой в този спектакъл, е подготвена от Васил Къркеланов. Аранжиментите са направени специално от Живко Петров и Христо Йоцов.

„След толкова вълнуващия за мен успех, с който премина турнето ни, съм истински нетърпелива да го изживеем отново на 25 август в с. Марково. Програмата включва едни от най-популярните песни от толкова обичаните български филми като „Любимец 13“, „Козият рог“, „Адаптация“, „Вчера“…“, казва Хилда Казасян.

В тази вечер всъщност ни очакват два концерта. Вечерта ще започне в 19:30 ч. с музика на най-младото джаз поколение или с други думи, с групата “Postcard Quintet”. Неделчо Нинов – тромбон, Ралица Тонева – aлто саксофон, Вилизар Гичев – китара, Христо Минчев – контрабас и Теодор Тошков – барабани ще представят изцяло нов и авторски репертоар.

Открита сцена, площад на село Марково

19:30 часа

DJ MAX at Bally Club

Специален гост на #BallyClub в петък ще бъде DJ MAX!

Пригответе се за едно различно парти в центъра на събитията в Пловдив – КАПАНА!

Bally Club

20:00 часа

26 август

Уикенд „Пеперудена феерия“

Заповядайте този уикенд (26 и 27 август) в зала „Тропик“ в Регионален природонаучен музей – Пловдив и ще получите подарък – крилце от красивите тропически пеперуди!

Насладете се на красивата магия на пеперудите!

Регионален Природонаучен музей

26.08 – 27.08.2023

Приключенска академия

Нашата Приключенска академия е създадена да събуди духа на изследователя във вашите деца. Да, точно такава – във вашите. Дори да не ви се вярва, че е възможно, ние сме на път да ги изкараме от социалните мрежи и да ги вкараме в епицентъра на истинския адреналин да са сред природата, да се потопят в нея, да научат тайните й, да я заобичат!

С нашите редовни събития децата ще научат куп нови неща – полезни и приложими – а вместо интернет, ще поискат да изследват околния свят? Разбира се, всичко това ще бъде поднесено в максимално забавна форма, за да запалим страстта им към природата и приключенията. Доказателство, че сме се справили с тази мисия, ще получите в края на деня. Когато децата ви се приберат и уморени, и щастливи, готови да ви разкажат за всички преживявания и невероятни открития в местността на Младежкия хълм!

Нашата Приключенска академия е подходяща за всяко дете, което обича предизвикателствата. В нея ще събере завидни знания, с които да се похвали пред другарчетата. Тук ще се научи и на основните принципи за оцеляване в дивата природа. А в компанията на нашите готини инструктори-катерачи, спелеолози и биолози – ще се почувстват бързо в свои води и ще се превърнат в истински професионалисти, когато трябва да се ориентират с компас и карта, да направят бивак, да разпознаят някое растение и животно, да се грижат за околната среда или просто да намерят храна в дивата природа.

Приключенска академия към Приключенски център Младежки хълм е подходяща за деца на възраст от 8 до 13 години! Всички малчугани с изследователски дух са добре дошли!

Не губете време, защото записването за пилотното събитие на академията вече започна!

• Минимален брой на участниците в една група: 15

• Максимален брой на участниците в една група: 25

• Водещи инструктори:

Илияна Арнаудова – Изкарала курс по катерене, Учила във ВСИ „Растителна защита“, Деен участник в „Алпийски клуб“ гр. Пловдив

Ивелина Попова- Инструктор по оцеляване и първа помощ, Участник в „Аварийно Спасяване Пловдив“

Наталия Гълъбова- Завършила „Биология“ в ПУ, Учи в УХТ „ Технолог мазнини“, Участник в „Алпийски клуб“ гр. Пловдив

Приключенски център Младежки хълм

26.08 09:00 часа – 27.08 17:00 часа

Международна изложба на котки

В разгара на лятото, Котешкият свят на Федерация по Фелинология България, се пренася за първи път в слънчев и горещ Пловдив, и ще открадне вашето внимание за цели два дни. Ще можете да видите на живо страхотни представители на различни породи котки, събрани от страната и чужбина, за да премерят хубост за титлата Best of best на деня.

Зала Колодрум

26.08 – 27.08.2023

Плувен маратон Пловдив 2023

Дистанции:

1км.

3км.

Заявки и такси за участие, включително и за акватлон се приемат на: [email protected]

За повече информация: https://www.facebook.com/events/293649119975464

Гребна база

14:00 часа

End of summer special || Station Street Festival Preparty

Инди поп, алтърнатив, електро, бийтс, старо, ново, добре забравено… всичко необходимо за един съботен следобед с преход към вечерта!

Bee Bop Café

17:00 – 22:30 часа

НОЩ НА ЗВЕЗДИТЕ

Тази година, за трета по ред, Нощ на звездите ще се проведе в град Пловдив, на 26 август, в Античен театър, под патронажа на кмета на града – Здравко Димитров.

Специален гост на събитието, се очаква да бъде и Президентът на Република България – господин Румен Радев.

Невиждано шоу, опити за поставяне на световни рекорди, както и огромна доза смях, очаква публиката на спектакъла. Шоу, в което деца и възрастни се смеят и мечтаят заедно.

Античен театър Пловдив

20:30 часа

C-FUSION at Bally Club

В неговата селекция, ще чуете динамичен груви саунд и свежи вокали, които ще ви накарат де се забавлявате на макс цяла вечер!

Заповядайте и се насладете на уникалния му музикален подбор, както и на специалните коктейли и любимите ви напитки.

Bally Club

20:00 часа

27 август

Купа „Три-Екстрийм Пловдив”2023

ЗА СЪСТЕЗАТЕЛИ – ЕЛИТ

Първи старт – начало 9.30 ч.

Дистанция ЕЛИТ : 1500 м плуване – 40 км колоездене- 10 км бягане

Втори старт- начало 12.30 ч.

Старт триатлон ЕЛИТ- юноши и девойки

Дистанция: 350 м плуване – 15 км колоездене – 3 км бягане



Трети старт- начало 13.30 ч.

Старт триатлон ЕЛИТ- деца

С награден фонд

Дистанция: 100 м плуване – 5 км колоездене – 1 км бягане

За повече информация: https://www.facebook.com/events/2020411668307992

Гребна база

09:00 часа откриване

09:30 часа старт

Kizomba meets Latino

През новата година към любимата ни музика ще добавим и щипка латино, въодушевени от

Очаква ни отново една невероятна екзотика,в която африканските ритми ще се слеят с кубинската обстановка на

Casa de Cuba .

Всяка неделя

Вход свободен.

CASA de CUBA

20:00 часа

Останалите събития може да проследите в единствения дигитален пътеводител под тепетата