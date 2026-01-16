Какво да правим в Пловдив (16.01– 22.01)
Снимка на корицата: Димитра Лефтерова
16 януари
Капан за самотен мъж
от Робер Тома
Камерна зала
Драматичен театър Пловдив
19:00 часа
С най-голямо уважение
от Камен Донев
Голяма зала
Драматичен театър Пловдив
19:00 часа
Пловдив си ти
Седем години след като Пловдив беше обявен за Европейска столица на културата, градът отново празнува своята културна енергия, хората и споделените преживявания.
През трите дни на фестивала централната градска част ще се превърне в жива сцена за музика, изкуство и споделени преживявания. Пловдив ще диша в ритъма на четири открити музикални сцени, концерти и DJ сетове, видео и арт инсталации, специални събития за деца и културни активности в градска среда. Улици, площади, подлези и културни пространства ще оживеят, за да напомнят, че културата не е само на сцена – тя е навсякъде около нас. Защото Пловдив си ти.
Фестивалът ще бъде официално открит в Подлез Археологически в петък, 16 януари от 18.00 часа, с видео инсталация, посветена на седмата годишнина от Европейска столица на културата – визуален разказ за пътя, емоциите и смисъла на това преживяване.
„Пловдив си ти“ е покана към всички жители и гости на града да бъдат част от този момент. Да се срещнем, да споделим, да празнуваме града такъв, какъвто е: жив, отворен, пълен с история и безкрайно вдъхновяващ.
Програма на фестивала: plovdiv2019.eu
Различни локации
16.01. – 18.01.2026
Фестивал Огън и Лед
Музеят ви кани на първия по рода си фестивал „Огън и лед“, който организираме с финансовата подкрепа на Фондация Пловдив 2019 и като част от програмата на градския фестивал „Пловдив си ти“ по случай седмата годишнина от откриването на Пловдив Европейска столица на културата през 2019.
Подготвили сме разнообразна програма с лекции, ателиета, фотографска изложба, куклено представление за деца и огнен спектакъл на открито!
Програма на Фестивал „Огън и лед“ (16-18.01.2026):
Парк Дондукова градина и сградата на Регионален природонаучен музей – Пловдив
16.01.2026
11:00 ч. до 13:00 ч.; 14:00 ч. до 16:00 ч. – Ателие „Водно приключение“, в което децата ще имат възможност да се превърнат в своите любими водни същества чрез артистично рисуване по лицата (face art) – Зала „Ботаника“
10:00 ч. до 15:00 ч. – Ателие за оцветяване „Антарктическите чудеса“ (Зала „Ботаника“). Малките посетители ще се потопят в света на антарктическите животни чрез рисуване.
17:00 ч. – Презентация на Гл. ас. д-р Снежана Русинова-Видева (Институт по микробиология – БАН) : Тема “Антарктически микросвят“ – зала „Планетариум“
Откриване на изложба „Огън и лед“ – антарктически микроорганизми в петриеви панички.
18:00 ч. – Презентация на Кристиян Владов и Стефан Кюркчиев (РПНМ – Пловдив). Тема: „Участието на Регионален природонаучен музей – Пловдив в 33-та Българска антарктическа експедиция“ – зала „Планетариум“.
17.01.2026
11:00 ч. до 13:00 ч.; 14:00 ч. до 16:00 ч. – „Водно приключение“, в което децата ще имат възможност да се превърнат в своите любими водни същества чрез артистично рисуване по лицата (face art) – Зала „Ботаника“
10:00 ч. до 15:00 ч. – Ателие за оцветяване „Антарктическите чудеса“ (Зала „Ботаника“). Малките посетители ще се потопят в света на антарктическите животни чрез рисуване.
11:15 ч. – Представяне на детската книжка „Българознайко в Антарктида“ на Виктория Петкова – зала „Планетариум“
17:30 ч. – Откриване на фотографска изложба „Екстремни адаптации“ с фотографии на Кристиян Владов и Стефан Кюркчиев (РПНМ-Пловдив) – парк Дондукова градина в пространството зад зала Лотос
18:00 ч. – Огнен спектакъл „Повелители на мечти“ – парк Дондукова градина в пространството зад зала Лотос
18.01.2026
11:00 ч. до 13:00 ч.; 14:00 ч. до 16:00 ч. – „Водно приключение“, в което децата ще имат възможност да се превърнат в своите любими водни същества чрез артистично рисуване по лицата (face art) – Зала „Ботаника“
10:00 ч. до 15:00 ч. – Ателие за оцветяване „Антарктическите чудеса“ (Зала „Ботаника“). Малките посетители ще се потопят в света на антарктическите животни чрез рисуване.
11:15 ч. – Куклено представление с авторска музика и арт работилница за деца „Малкото пингвинче“ – зала „Планетариум“
Регионален природонаучен музей
16.01. – 18.01.2026
КанаЦкото джаз трио@Контрабас
На 16-ти януари петъчният лайв джаз ще бъде поднесен от
Канейдиан Джаз трио:
ВЕСЕЛИН ВЕСЕЛИНОВ (ЕКО) – бас
МИРОСЛАВ ТУРИЙСКИ – пиано
МЛАДЕН ДИМИТРОВ – ударни
В програмата ще бъдат изпълнени тъжни, канадски, фолк песни за студ и лед. Точно над камината.
Бар Контрабас
21:00 часа
FRIK&S LIVE SESSIONS | Мирослава Тодорова & Николай Бобчев | Вход свободен
В петъчната вечер на 16 яунуари – FRIK&S Live Sessions ще ви срещат с Мирослава Тодорова – пловдивска певица със силно jazz & soul звучене, което създава уют, близост и истинска музикална атмосфера.
До нея на сцената застава Николай Бобчев – неподправен мултиинструменталист, който тази вечер ще бъде с китара в ръка и ще ни потопи в музика, която не просто се слуша, а се усеща.
Очаква ви вечер с жива музика, добра бира и приятната атмосфера на Пивоварница FRIK&S.
Пивоварница FRIK&S
21:00 часа
„Тихо тихо“ трио – джаз от 30-те и 50-те години
„Тихо тихо“ е джаз формация, създадена преди година от трима утвърдени музиканти на българската сцена:
Атанас Хаджиев – кларинет, баритон саксофон, глас
Георги Дончев – контрабас, глас
Михаил Йосифов – китара, глас
Триото изпълнява джаз музика от 30-те и 50-те години на ХХ век, като съчетава класически стандарти с оригинални композиции. Звученето им е акустично, камерно и балансирано – с фокус върху мелодията, импровизацията и живото взаимодействие между музикантите.
Концертът на „Тихо тихо“ във В Джаза предлага близка и автентична среща с ранния и класическия джаз – музика с характер, история и душа, поднесена в атмосферата, за която е създадена.
Джаз клуб В джаза
20:30 часа
ENPIC at Bally Club
Петък, 16|01, се потапяме в музикална селекция на нашия резидент ENPIC!
Bally Club
21:00 часа
HITS DON’T LIE vol.25
Този петък ще върнем времето назад и ще изкараме старите касети и CD-та.
Ще слушаме MTV класациите от любимите ни 2000ни години и ще танцуваме както танцувахме едно време пред огледалото в коридора!
Петното на Роршах
21:00 часа
17 януари
Трите прасенца
Обичана приказка, разказана с много хумор и забава.
Държавен куклен театър Пловдив
10:30 часа
11:45 часа
Лепило за брада
Оперна гала
Семейният мюзикъл от Стефан Вълдобрев
Дом на културата „Борис Христов“
11:30 часа
Плетене в Пловдив: Капибара за начинаещи
Crochet Workshop Plovdiv: Изплети си пухкава капибара за 3 часа
Плетем на една кука • Подходящо за абсолютно начинаещи • Подходящо и за деца 8+
Готова ли си за най-умилителното преживяване в Пловдив?
Капибарата пристига в Cozy Nosy – пухкава, спокойна и идеална за първа (или поредна) плетена играчка на една кука.
В Cozy Nosy вярваме, че занаят се предава от ръка на ръка.
Затова работим в много малки групи, за да дадем персонално внимание на всеки.
Макар да плетем заедно, усеща се като спокойно лично време, в което някой стои до теб, насочва те и ти помага нежно и търпеливо.
Само за 3 часа ще те научим да плетеш
Това, което ни отличава от всички останали работилници, е нашият практичен подход:
Вместо да учим суха теория или да показваме плетки поотделно, ние те учим директно в процеса на плетене.
Само за 3 часа ще разбереш как да плетеш на една кука, как да правиш основните движения правилно и лесно, така че да можеш от нулата да създадеш своята първа плетена плюшена играчка.
Няма сложни термини, няма „първо теория – после практика“.
При нас всичко е учене чрез създаване.
Local Vinyl Bar
13:00 часа
Чужденецът на Франсоа Озон в LUCKY Дом на киното
„Чужденецът“ (2025) е адаптация по знаменитата творба на Албер Камю, манифест на екзистенциалната идея за отчуждението, абсурда и разрива между индивида и света. Именно това произведение се спряга като връх в белетристичното творчество на носителя на Нобелова награда за литература Албер Камю.
Според критиците Франсоа Озон превръща известната класика в същинска кинематографична мистерия, хладна и обезпокоителна, а актьорът Бенжамен Воазен, който влиза в образа на Мьорсо, изгражда превъзходен портрет на неудовлетворението и неговия подривен заряд, при това героят – както и в романа – остава недосегаем за психологически анализ и диагноза.
Основното постижение на филма се крие в продуктивния отказ на Озон да се придържа буквално към литературния текст, в „подсилените“ женски образи и умелото пресъздаване на атмосферата в предвоенен Алжир
LUCKY Дом на киното
18:30 часа
Петък вечер
Има седмици, в които единственият смисъл е очакването на петъчната вечер. Има дни, които минават изцяло в планирането ѝ. Има хора, за които петък вечер има статута на религиозен празник.
Дом на културата Борис Христов
19:00 часа
„ДОБЪР ДЕН“ квартет / класически звук с модерна енергия
„Добър Ден“ е млада джаз формация, която комбинира класически звук с модерна енергия. Представяме джаз и популярни кавъри в собствен аранжимент, като целта ни е да създаваме стилна атмосфера и позитивно настроение във всяко участие.
Джаз клуб В джаза
20:30 часа
SATURDAY BEATS with HILLA & LITE SPICE
Опасното дуо отново се качва зад пулта, заредено със здрави бийтове и безмилостна селекция.
Петното на Роршах
21:00 часа
KHANЪ Антоновден с Пловдивската чета
На 17 януари 2026 г. (събота) празнуваме Антоновден по възможно най-подходящия начин – с мощни наздравици и бруталното етно-метъл пътешествие на KHANЪ! Нови парчета от албума, който вече записваме, отлежали резачки, епични песни – от всичко по колкото може да поемете!
Този път празникът е още по-специален. Нашият басист и вокал Антон (Tonnie Walker) има имен ден и ще го отбележим всички заедно!
Бар Фабрик
20:00 часа
DIMO BG x ALX.CUE at Bally Club
Вдъхновението на DiMO BG идва от моментите, които прекарва в студиото, създавайки собствените си тракове, и от пътуванията си по света, където изследва разнообразието от култури и тяхната музика.
Неговите силно отличителни и въздействащи тракове са изпълнени с енергия и груув. Димо е с над 25 години опит на клубната сцена, талантът, отдадеността и работната му етика го превръщат в утвърден продуцент и DJ с над 100 участия годишно.
Bally Club
21:00 часа
RED HOT CHILI PEPPERS Tribute – 17.01.26 @ Download
Първият концерт за новата 2026 година : RED HOT CHILI PEPPERS Tribute @ Rock Bar Download – 17 януари
Любимия RHCP трибют се завръща в бара!
Live band:
Иво Матеев – вокал
Никола Nixon Джоков – китара и вокал
Радослав Паунов – бас
Гриша Георгиев – барабани
Запазете си вечерта за топ преживяване!
Рок бар Download
21:00 часа
18 януари
Дядовата ръкавичка
Любимите актьори разказват любимата приказка за животните, които намират дом в една… ръкавичка!
Държавен куклен теаътър
10:30 часа
11:45 часа
Аниме клуб
„Аниме клуб“ има за цел да представи историята на така известния японски жанр.
Клубът събира феновете и тези, които искат да знаят повече за аниме, на едно място. Участниците споделят своите истории – какво са гледали за първи път, защо им е харесало и как им е повлияло в живота. Също така по време на срещите на Клуба младежите и част от екипа на „Младежки център Пловдив“ реализират интерактивни дейности, целящи сплотяването и опознаването на групата.
Как да участваш? – регистрация за клуба тук: https://forms.gle/SqxmfmZrtvyhNfoR9
Младежки център Пловдив
12:00 часа
Медитативно плетене в Пловдив: Създай красив шал за 3 часа
Готова ли си да се потопиш в най-медитативното, успокояващо и уютно творческо преживяване тази зима?
Тогава плетенето с пръсти е за теб.
Топло, меко и толкова пристрастяващо, че е много вероятно да се превърне в твоето ново любимо хоби този сезон.
В Cozy Nosy вярваме, че занаят се предава от ръка на ръка.
Плетем бавно, красиво и с индивидуално внимание към всеки.
А най-хубавото? Всичко става само с пръсти – без инструменти, без сложни движения, без напрежение.
Изцяло практическо, медитативно плетене с пръсти
Тук работим единствено с пръсти (и ножичка за финал).
Ще се научиш как да движиш преждата плавно и уверено, докато:
усвояваш три техники на плетене с пръсти
избираш модел шал, който най-много ти пасва
усещаш преждата и ритъма на движението по най-естествения начин
се потапяш в едно истински успокояващо преживяване
И най-прекрасното:
Ще си тръгнеш с готов, топъл шал на врата си още същия ден.
Local Vinyl Bar
13:00 часа
Пеперуди в стомаха
Амбициозен телевизионен продуцент решава да върне искрата в живота на своя склерозирал баща. За целта се обръща за помощ към бивш приятел, на когото е отнел жената – човек, превърнал се в своеобразен „чистач на семейни отношения“. Но добре замисленият план бързо се преобръща, когато бащата отказва да следва „сценария“ и ги въвлича в собствения си свят – място, където властват абсурдни ситуации, вулканична енергия и неподправен смях.
Дом на културата Борис Христов
19:00 часа
Останалите събития може да проследите в дигиталния пътеводител под тепетата Lost in Plovdiv.