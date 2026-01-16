Какво да правим в Пловдив (16.01– 22.01)

Снимка на корицата: Димитра Лефтерова

16 януари

Капан за самотен мъж

от Робер Тома

Камерна зала

Драматичен театър Пловдив

19:00 часа

С най-голямо уважение

от Камен Донев

Голяма зала

Драматичен театър Пловдив

19:00 часа

Пловдив си ти

Седем години след като Пловдив беше обявен за Европейска столица на културата, градът отново празнува своята културна енергия, хората и споделените преживявания.

През трите дни на фестивала централната градска част ще се превърне в жива сцена за музика, изкуство и споделени преживявания. Пловдив ще диша в ритъма на четири открити музикални сцени, концерти и DJ сетове, видео и арт инсталации, специални събития за деца и културни активности в градска среда. Улици, площади, подлези и културни пространства ще оживеят, за да напомнят, че културата не е само на сцена – тя е навсякъде около нас. Защото Пловдив си ти.

Фестивалът ще бъде официално открит в Подлез Археологически в петък, 16 януари от 18.00 часа, с видео инсталация, посветена на седмата годишнина от Европейска столица на културата – визуален разказ за пътя, емоциите и смисъла на това преживяване.

„Пловдив си ти“ е покана към всички жители и гости на града да бъдат част от този момент. Да се срещнем, да споделим, да празнуваме града такъв, какъвто е: жив, отворен, пълен с история и безкрайно вдъхновяващ.

Програма на фестивала: plovdiv2019.eu

Различни локации

16.01. – 18.01.2026

Фестивал Огън и Лед

Музеят ви кани на първия по рода си фестивал „Огън и лед“, който организираме с финансовата подкрепа на Фондация Пловдив 2019 и като част от програмата на градския фестивал „Пловдив си ти“ по случай седмата годишнина от откриването на Пловдив Европейска столица на културата през 2019.

Подготвили сме разнообразна програма с лекции, ателиета, фотографска изложба, куклено представление за деца и огнен спектакъл на открито!

Програма на Фестивал „Огън и лед“ (16-18.01.2026):

Парк Дондукова градина и сградата на Регионален природонаучен музей – Пловдив

16.01.2026

11:00 ч. до 13:00 ч.; 14:00 ч. до 16:00 ч. – Ателие „Водно приключение“, в което децата ще имат възможност да се превърнат в своите любими водни същества чрез артистично рисуване по лицата (face art) – Зала „Ботаника“

10:00 ч. до 15:00 ч. – Ателие за оцветяване „Антарктическите чудеса“ (Зала „Ботаника“). Малките посетители ще се потопят в света на антарктическите животни чрез рисуване.

17:00 ч. – Презентация на Гл. ас. д-р Снежана Русинова-Видева (Институт по микробиология – БАН) : Тема “Антарктически микросвят“ – зала „Планетариум“

Откриване на изложба „Огън и лед“ – антарктически микроорганизми в петриеви панички.

18:00 ч. – Презентация на Кристиян Владов и Стефан Кюркчиев (РПНМ – Пловдив). Тема: „Участието на Регионален природонаучен музей – Пловдив в 33-та Българска антарктическа експедиция“ – зала „Планетариум“.

17.01.2026

11:00 ч. до 13:00 ч.; 14:00 ч. до 16:00 ч. – „Водно приключение“, в което децата ще имат възможност да се превърнат в своите любими водни същества чрез артистично рисуване по лицата (face art) – Зала „Ботаника“

10:00 ч. до 15:00 ч. – Ателие за оцветяване „Антарктическите чудеса“ (Зала „Ботаника“). Малките посетители ще се потопят в света на антарктическите животни чрез рисуване.

11:15 ч. – Представяне на детската книжка „Българознайко в Антарктида“ на Виктория Петкова – зала „Планетариум“



17:30 ч. – Откриване на фотографска изложба „Екстремни адаптации“ с фотографии на Кристиян Владов и Стефан Кюркчиев (РПНМ-Пловдив) – парк Дондукова градина в пространството зад зала Лотос



18:00 ч. – Огнен спектакъл „Повелители на мечти“ – парк Дондукова градина в пространството зад зала Лотос



18.01.2026

11:00 ч. до 13:00 ч.; 14:00 ч. до 16:00 ч. – „Водно приключение“, в което децата ще имат възможност да се превърнат в своите любими водни същества чрез артистично рисуване по лицата (face art) – Зала „Ботаника“

10:00 ч. до 15:00 ч. – Ателие за оцветяване „Антарктическите чудеса“ (Зала „Ботаника“). Малките посетители ще се потопят в света на антарктическите животни чрез рисуване.

11:15 ч. – Куклено представление с авторска музика и арт работилница за деца „Малкото пингвинче“ – зала „Планетариум“

Регионален природонаучен музей

16.01. – 18.01.2026

КанаЦкото джаз трио@Контрабас

На 16-ти януари петъчният лайв джаз ще бъде поднесен от

Канейдиан Джаз трио:

ВЕСЕЛИН ВЕСЕЛИНОВ (ЕКО) – бас

МИРОСЛАВ ТУРИЙСКИ – пиано

МЛАДЕН ДИМИТРОВ – ударни

В програмата ще бъдат изпълнени тъжни, канадски, фолк песни за студ и лед. Точно над камината.

Бар Контрабас

21:00 часа

FRIK&S LIVE SESSIONS | Мирослава Тодорова & Николай Бобчев | Вход свободен

В петъчната вечер на 16 яунуари – FRIK&S Live Sessions ще ви срещат с Мирослава Тодорова – пловдивска певица със силно jazz & soul звучене, което създава уют, близост и истинска музикална атмосфера.

До нея на сцената застава Николай Бобчев – неподправен мултиинструменталист, който тази вечер ще бъде с китара в ръка и ще ни потопи в музика, която не просто се слуша, а се усеща.

Очаква ви вечер с жива музика, добра бира и приятната атмосфера на Пивоварница FRIK&S.

Пивоварница FRIK&S

21:00 часа

„Тихо тихо“ трио – джаз от 30-те и 50-те години

„Тихо тихо“ е джаз формация, създадена преди година от трима утвърдени музиканти на българската сцена:

Атанас Хаджиев – кларинет, баритон саксофон, глас

Георги Дончев – контрабас, глас

Михаил Йосифов – китара, глас

Триото изпълнява джаз музика от 30-те и 50-те години на ХХ век, като съчетава класически стандарти с оригинални композиции. Звученето им е акустично, камерно и балансирано – с фокус върху мелодията, импровизацията и живото взаимодействие между музикантите.

Концертът на „Тихо тихо“ във В Джаза предлага близка и автентична среща с ранния и класическия джаз – музика с характер, история и душа, поднесена в атмосферата, за която е създадена.

Джаз клуб В джаза

20:30 часа

ENPIC at Bally Club

Петък, 16|01, се потапяме в музикална селекция на нашия резидент ENPIC!

Bally Club

21:00 часа

HITS DON’T LIE vol.25

Този петък ще върнем времето назад и ще изкараме старите касети и CD-та.

Ще слушаме MTV класациите от любимите ни 2000ни години и ще танцуваме както танцувахме едно време пред огледалото в коридора!

Петното на Роршах

21:00 часа

17 януари

Трите прасенца

Обичана приказка, разказана с много хумор и забава.

Държавен куклен театър Пловдив

10:30 часа

11:45 часа

Лепило за брада

Оперна гала

Семейният мюзикъл от Стефан Вълдобрев

Дом на културата „Борис Христов“

11:30 часа

Плетене в Пловдив: Капибара за начинаещи

Crochet Workshop Plovdiv: Изплети си пухкава капибара за 3 часа

Плетем на една кука • Подходящо за абсолютно начинаещи • Подходящо и за деца 8+

Готова ли си за най-умилителното преживяване в Пловдив?

Капибарата пристига в Cozy Nosy – пухкава, спокойна и идеална за първа (или поредна) плетена играчка на една кука.

В Cozy Nosy вярваме, че занаят се предава от ръка на ръка.

Затова работим в много малки групи, за да дадем персонално внимание на всеки.

Макар да плетем заедно, усеща се като спокойно лично време, в което някой стои до теб, насочва те и ти помага нежно и търпеливо.

Само за 3 часа ще те научим да плетеш

Това, което ни отличава от всички останали работилници, е нашият практичен подход:

Вместо да учим суха теория или да показваме плетки поотделно, ние те учим директно в процеса на плетене.

Само за 3 часа ще разбереш как да плетеш на една кука, как да правиш основните движения правилно и лесно, така че да можеш от нулата да създадеш своята първа плетена плюшена играчка.

Няма сложни термини, няма „първо теория – после практика“.

При нас всичко е учене чрез създаване.

Local Vinyl Bar

13:00 часа

Чужденецът на Франсоа Озон в LUCKY Дом на киното

„Чужденецът“ (2025) е адаптация по знаменитата творба на Албер Камю, манифест на екзистенциалната идея за отчуждението, абсурда и разрива между индивида и света. Именно това произведение се спряга като връх в белетристичното творчество на носителя на Нобелова награда за литература Албер Камю.

Според критиците Франсоа Озон превръща известната класика в същинска кинематографична мистерия, хладна и обезпокоителна, а актьорът Бенжамен Воазен, който влиза в образа на Мьорсо, изгражда превъзходен портрет на неудовлетворението и неговия подривен заряд, при това героят – както и в романа – остава недосегаем за психологически анализ и диагноза.

Основното постижение на филма се крие в продуктивния отказ на Озон да се придържа буквално към литературния текст, в „подсилените“ женски образи и умелото пресъздаване на атмосферата в предвоенен Алжир

LUCKY Дом на киното

18:30 часа

Петък вечер

Има седмици, в които единственият смисъл е очакването на петъчната вечер. Има дни, които минават изцяло в планирането ѝ. Има хора, за които петък вечер има статута на религиозен празник.

Дом на културата Борис Христов

19:00 часа

„ДОБЪР ДЕН“ квартет / класически звук с модерна енергия

„Добър Ден“ е млада джаз формация, която комбинира класически звук с модерна енергия. Представяме джаз и популярни кавъри в собствен аранжимент, като целта ни е да създаваме стилна атмосфера и позитивно настроение във всяко участие.

Джаз клуб В джаза

20:30 часа

SATURDAY BEATS with HILLA & LITE SPICE

Опасното дуо отново се качва зад пулта, заредено със здрави бийтове и безмилостна селекция.

Петното на Роршах

21:00 часа

KHANЪ Антоновден с Пловдивската чета

На 17 януари 2026 г. (събота) празнуваме Антоновден по възможно най-подходящия начин – с мощни наздравици и бруталното етно-метъл пътешествие на KHANЪ! Нови парчета от албума, който вече записваме, отлежали резачки, епични песни – от всичко по колкото може да поемете!

Този път празникът е още по-специален. Нашият басист и вокал Антон (Tonnie Walker) има имен ден и ще го отбележим всички заедно!

Бар Фабрик

20:00 часа

DIMO BG x ALX.CUE at Bally Club

Вдъхновението на DiMO BG идва от моментите, които прекарва в студиото, създавайки собствените си тракове, и от пътуванията си по света, където изследва разнообразието от култури и тяхната музика.

Неговите силно отличителни и въздействащи тракове са изпълнени с енергия и груув. Димо е с над 25 години опит на клубната сцена, талантът, отдадеността и работната му етика го превръщат в утвърден продуцент и DJ с над 100 участия годишно.

Bally Club

21:00 часа

RED HOT CHILI PEPPERS Tribute – 17.01.26 @ Download

Първият концерт за новата 2026 година : RED HOT CHILI PEPPERS Tribute @ Rock Bar Download – 17 януари

Любимия RHCP трибют се завръща в бара!

Live band:

Иво Матеев – вокал

Никола Nixon Джоков – китара и вокал

Радослав Паунов – бас

Гриша Георгиев – барабани

Запазете си вечерта за топ преживяване!

Рок бар Download

21:00 часа

18 януари

Дядовата ръкавичка

Любимите актьори разказват любимата приказка за животните, които намират дом в една… ръкавичка!

Държавен куклен теаътър

10:30 часа

11:45 часа

Аниме клуб

„Аниме клуб“ има за цел да представи историята на така известния японски жанр.

Клубът събира феновете и тези, които искат да знаят повече за аниме, на едно място. Участниците споделят своите истории – какво са гледали за първи път, защо им е харесало и как им е повлияло в живота. Също така по време на срещите на Клуба младежите и част от екипа на „Младежки център Пловдив“ реализират интерактивни дейности, целящи сплотяването и опознаването на групата.

Как да участваш? – регистрация за клуба тук: https://forms.gle/SqxmfmZrtvyhNfoR9

Младежки център Пловдив

12:00 часа

Медитативно плетене в Пловдив: Създай красив шал за 3 часа

Готова ли си да се потопиш в най-медитативното, успокояващо и уютно творческо преживяване тази зима?

Тогава плетенето с пръсти е за теб.

Топло, меко и толкова пристрастяващо, че е много вероятно да се превърне в твоето ново любимо хоби този сезон.

В Cozy Nosy вярваме, че занаят се предава от ръка на ръка.

Плетем бавно, красиво и с индивидуално внимание към всеки.

А най-хубавото? Всичко става само с пръсти – без инструменти, без сложни движения, без напрежение.

Изцяло практическо, медитативно плетене с пръсти

Тук работим единствено с пръсти (и ножичка за финал).

Ще се научиш как да движиш преждата плавно и уверено, докато:

усвояваш три техники на плетене с пръсти

избираш модел шал, който най-много ти пасва

усещаш преждата и ритъма на движението по най-естествения начин

се потапяш в едно истински успокояващо преживяване

И най-прекрасното:

Ще си тръгнеш с готов, топъл шал на врата си още същия ден.

Local Vinyl Bar

13:00 часа

Пеперуди в стомаха

Амбициозен телевизионен продуцент решава да върне искрата в живота на своя склерозирал баща. За целта се обръща за помощ към бивш приятел, на когото е отнел жената – човек, превърнал се в своеобразен „чистач на семейни отношения“. Но добре замисленият план бързо се преобръща, когато бащата отказва да следва „сценария“ и ги въвлича в собствения си свят – място, където властват абсурдни ситуации, вулканична енергия и неподправен смях.

Дом на културата Борис Христов

19:00 часа

Останалите събития може да проследите в дигиталния пътеводител под тепетата Lost in Plovdiv.