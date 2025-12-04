Митов: Няма основание да подам оставка

Няма основание да подавам оставка, каза министърът на вътрешните работи Даниел Митов при изслушването му в пленарната зала по повод действията на полицията на протеста на 1 декември, предава БТА.

Министърът обясни, че основание за оставка може да има, когато се случи нещо, което да доведе до масово пострадали хора, които да имат здравословни проблеми, или има дебат около това дали полицията е употребила прекомерна сила или насилие.

В случая няма основание за това, заяви той. Протестът не завърши с насилие или окървавяване, каквото беше целта на провокаторите, добави Митов.

Изслушват Даниел Митов за безредиците на протеста

Министърът заяви, че на площада сред тарторите на групите са установени лица, познати на полицията от предишни протести, свързани с определени политически формации. Един от тях с инициали Й.М. е бил водач на листата на „Величие“ на последните избори в Пазарджик, обясни министърът. По думите му, освен това, мъжът е организирал блокада на два автомобила в село Огняново по време на последните местни избори в Пазарджик. Митов заяви, че другият тартор с инициали Й.С. е познат на полицията от протестни прояви на партия МЕЧ. Според вътрешния министър двамата посочени са водили противообществените прояви на бул. „Васил Левски“ и бул. „Александър Дондуков“.

Лидерът на МЕЧ Радостин Василев настоя, че твърдението за лица, свързани с партията, е невярно и че няма симпатизант, член или човек с тези инициали.

Митов коментира още, че шествието на протестиращите, водено от организаторите на протеста, е било нерегламентирано, като Столична община е разрешила мероприятия до 22:00 ч. Във връзка с това министърът добави, че кметът на София не е уведомен за настъпилите провокации и агресия от присъединилите се лица към шествието, защото той не може да бъде уведомяван след 22:00 ч., тъй като вече няма мероприятие, което да е съгласувал и разрешил.

След започване на шествието силите на реда се прегрупирали, а след началото на агресивните действия дошли и специализирани полицейски сили, отбеляза Митов. Според него при комуникация между СДВР и организаторите на протеста, която е целяла да се разделят мирно протестиращите граждани и агресорите, не е получено съдействие. Митов подчерта, че не са получили и сигнали за конкретни лица от организаторите.

Главен комисар Любомир Николов, директор на СДВР, който присъства на изслушването, заяви, че полицейските служители са инструктирани да не предприемат действия, с които ще пострадат мирно протестиращи. По думите му действия са предприети след анализ на провокаторите, в удобен момент, когато няма да има застрашени.

Вътрешният министър допълни, че демонстрантите са били на малки групи от 30 или 40 човека, а ръководителите им вече са известни на полицията. Въпросът е какво ще покаже следствието и процесът по разследване, отбеляза Митов. Лицата, потрошили общинска и частна собственост, са заснети и предадени на прокуратурата, допълни той.

На въпрос за задържания син на русенския бизнесмен Атанас Бобоков, министърът заяви, че към него не е проявявано никакво особено поведение, а всички задържани лица са участвали в безредиците и са имали агресивно поведение. Самият факт, че са задържани лица с подобен профил, работи срещу конспиративната теория на някои от управляващите, че МВР е организирало нещо, отбеляза Митов.