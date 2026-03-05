Пловдивският апелативен съд потвърди задържането под стража на П. А., който е обвинен в извършване на грабеж.

Обвиняемият е привлечен под отговорност за това, че на 24.02.2026г. е извършил грабеж на над 40 000 евро от пострадалия Л. А. на паркинг в ЖК“Тракия“. Посоченото престъпление е наказуемо с лишаване от свобода за срок от пет до петнадесет години и конфискация. Според тезата на обвинението обвиняемият и неговият автомобил са отразени на охранителни камери на паркинга, съдържанието на които е възпроизведено от свидетеля А. А., а движението на превозното средство към и дни преди инкриминирания момент е уловено от камери на БГ Тол. От справката от КАТ е видно, че автомобилът е регистриран на името на обвиняемия. Налице са доказателства за наличието и произхода на отнетата сума.

Апелативният съд сподели констатацията на Пловдивския окръжен съд за реална опасност от извършване на престъпление и укриване, ако жалбоподателят не се задържа под стража. Инкриминираното деяние е значително тежко поради болезненото нападение, а и е извършено на публично място, което показва неустрашимост и липса на всякакви задръжки. След извършването му пък извършителят не се е завърнал на обичайното си пребиваване, а се е установил във вилен имот. Ето защо въззивната инстанция прие, че опасността от укриване или извършване на престъпление е отчетлива, което прави неподходяща претендираната мярка за неотклонение „домашен арест“.

Определението на апелативния съд е окончателно.