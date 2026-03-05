Озеленяват бул. „Цар Борис III Обединител“ с футиния и рози

Община Пловдив продължава пролетното озеленяване и зацветяване в града. Нови декоративни растения се засаждат в момента в разделителната ивица на бул. „Цар Борис III Обединител“ и в прилежащи зелени пространства.

В ивицата на булеварда от тунела „Север“ до бул. „6-ти септември“ ще има 1100 броя храсти от вида футиния, а в прилежащи площи се добавят 50 броя лейланд, 10 броя японски дрян и 10 броя кълбовиден елеагнус.

Озеленяването продължава и в участъка пред Международен панаир Пловдив до кръговото кръстовище на бул. „България“, където служителите на ОП „Градини и паркове“ засаждат 1000 рози и 50 броя кипарис „Тотем“.

Следващата седмица ще бъдат засадени още 1000 рози в участъка от кръговото на панаира до кръговото кръстовище на бул. „Дунав“.

„Продължаваме последователно да обновяваме зелените пространства в града. Целта ни е всяка пролет Пловдив да е все по-цветен и по-красив. За целта още през есента засадихме над 500 000 теменужки в различни части, отгледани в общинския разсадник“, коментира директорът на ОП „Градини и паркове“ Радина Андреева..

Преди месец бяха подменени и оградните пана на разделителните ивици на бул. „Цар Борис III Обединител“, което подобрява както визията на булеварда, така и безопасността на движението.