Външният министър на Израел: Няма да има Палестинска държава

„Няма да има Палестинска държава“, заяви външният министър на Израел Гидеон Саар след среща с държавния секретар на САЩ Марко Рубио във Вашингтон, която той определи като „много добра“.

Междувременно германският канцлер Фридрих Мерц съобщи, че Берлин няма да се включи в инициативата на западни съюзници за признаване на Палестина на предстоящата сесия на Общото събрание на ООН. Решението беше обявено на съвместна пресконференция с канадския премиер Марк Карни, който потвърди, че Отава възнамерява да подкрепи признаването заедно с Франция и Великобритания.

„Становището на федералното правителство е ясно – няма да се присъединим към инициативата, защото условията не са изпълнени“, заяви Мерц, цитиран от БТА.

В същото време постоянният представител на САЩ в ООН Дороти Ший съобщи, че при израелски удар по болницата „Насер“ са ликвидирани шестима членове на „Хамас“. При атаката са загинали най-малко 20 души, сред които и журналисти.

3 коментари

  2. При такава осведоменост кои и какви са жертвите, кой е от Хамас, кой не е, как службите на Израел проспаха атаката на Хамас преди няколко години? Или им трябваше повод за изтреблението, което провеждат сега?

    Отговор

    1. Да ме навлизаме в тая тема ,че ако се разровиме в 11/9 ще ше шашардисаме . Може и да стане , а може и да не стане ! Ще реша по-късно! – каза Дон Доналд пушейки нелегално внесена кубинска пура в овалният кабинет.

      Отговор

Вашият коментар

