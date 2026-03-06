Новини

Wizz Air получи регулаторно одобрение за извършване на полети до САЩ

Photo of Дежурен Редактор Дежурен Редактор Follow on X Send an email 14:39ч, петък, 6 март, 2026
0 155 1 минута

Wizz Air, най-голямата авиокомпания по пазарен дял в България, обяви днес официалното получаване на необходимите регулаторни одобрения за извършване на полети между Великобритания и САЩ. Както беше съобщено по-рано, авиокомпанията не планира редовни търговски полети до САЩ. Новото разрешение е значимо постижение и резултат от дълга подготовка, координация с регулаторните органи и оперативно планиране.

С получените одобрения Wizz Air вече ще предлага персонализирани чартърни полети за европейски футболни отбори и фенове, пътуващи за Световното първенство, както и за туроператори, които организират групови пътувания до САЩ.

„Това е повод за гордост и вълнуващ ден за всички в нашата авиокомпания“, коментира Ивон Мойнихан, управляващ директор на Wizz Air UK. „Получаването на одобрение за полети между Великобритания и САЩ е огромно постижение за нас. То отваря врати към нови възможности, особено за европейските футболни отбори и техните привърженици, които това лято ще пътуват през Атлантическия океан. Готови сме да предоставим изключително чартърно обслужване и да пренесем феновете възможно най-близо до емоциите в САЩ“.

Авиокомпанията очаква силен интерес от страна на футболните отбори, участващи в Световното първенство по футбол това лято. Чартърните пакети ще бъдат разработени така, че да осигурят гъвкавост, комфорт и ефективност при пътуване за големи групи.

Освен за нуждите на футбола, чартърните услуги на Wizz Air ще бъдат достъпни и за корпоративни групи, туроператори, спортни организации и частни лица, които търсят удобни трансатлантически връзки.

„Това постижение е отражение на всеотдайността и професионализма на целия ни екип“, добави Мойнихан. „Очакваме с нетърпение да посрещнем пътниците на борда и да отбележим този нов етап от развитието ни, докато разширяваме обхвата си отвъд Атлантика.“

Запитванията за чартърни полети за летния сезон вече са отворени.

Photo of Дежурен Редактор Дежурен Редактор Follow on X Send an email 14:39ч, петък, 6 март, 2026
0 155 1 минута
Photo of Дежурен Редактор

Дежурен Редактор

Екип на Под Тепето - Наистина Пловдив

Вашият коментар


Back to top button
Изпрати новина