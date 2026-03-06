Wizz Air получи регулаторно одобрение за извършване на полети до САЩ

Wizz Air, най-голямата авиокомпания по пазарен дял в България, обяви днес официалното получаване на необходимите регулаторни одобрения за извършване на полети между Великобритания и САЩ. Както беше съобщено по-рано, авиокомпанията не планира редовни търговски полети до САЩ. Новото разрешение е значимо постижение и резултат от дълга подготовка, координация с регулаторните органи и оперативно планиране.

С получените одобрения Wizz Air вече ще предлага персонализирани чартърни полети за европейски футболни отбори и фенове, пътуващи за Световното първенство, както и за туроператори, които организират групови пътувания до САЩ.

„Това е повод за гордост и вълнуващ ден за всички в нашата авиокомпания“, коментира Ивон Мойнихан, управляващ директор на Wizz Air UK. „Получаването на одобрение за полети между Великобритания и САЩ е огромно постижение за нас. То отваря врати към нови възможности, особено за европейските футболни отбори и техните привърженици, които това лято ще пътуват през Атлантическия океан. Готови сме да предоставим изключително чартърно обслужване и да пренесем феновете възможно най-близо до емоциите в САЩ“.

Авиокомпанията очаква силен интерес от страна на футболните отбори, участващи в Световното първенство по футбол това лято. Чартърните пакети ще бъдат разработени така, че да осигурят гъвкавост, комфорт и ефективност при пътуване за големи групи.

Освен за нуждите на футбола, чартърните услуги на Wizz Air ще бъдат достъпни и за корпоративни групи, туроператори, спортни организации и частни лица, които търсят удобни трансатлантически връзки.

„Това постижение е отражение на всеотдайността и професионализма на целия ни екип“, добави Мойнихан. „Очакваме с нетърпение да посрещнем пътниците на борда и да отбележим този нов етап от развитието ни, докато разширяваме обхвата си отвъд Атлантика.“

Запитванията за чартърни полети за летния сезон вече са отворени.