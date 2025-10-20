С качествено европейско кино продължава кино-литературният фестивал Синелибри в Пловдив в следващите два дни. Романтичната драма „Три сбогувания“, адаптация по роман на италианската писателка Микела Мурджа, можем да гледаме тази вечер, понеделник от 18:30 часа. Филмът е под режисурата на Изабел Койшет, а на екрана ще видим познатите Алба Рорвахер и Елио Джермано.

„Три сбогувания“, чиято премиера бе на филмовия фестивал в Торонто, разказва за раздявалата на учителката Марта със съпруга ѝ и успешен готвач Антонио в Рим. Това сбогуване е последвано от загуба на апетит у Марта, но се оказва, че причина не е раздялата, а здравословни проблеми. Едно деликатно кинематографично предупреждение да ценим достатъчно живота си.

Във вторник от 18:30 ще се пренесем в света на футуристичната фантазия с „Куче 51“. Френското заглавие, адаптация по едноименния роман, разказва за Париж в близкото бъдеще, управляван от изкуствен интелект. Градът, който е разделен на три зони, според социалните класи, е разтресен от откритието, че създателят на изкуствения интелект е намерен мъртъв. Филмът, в който ще видим Луи Гарел, редом до други талантливи актьори, задава въпроси, свързани с влиянието на технологиите върху обществените институции и социалното противопоставяне.

Домакин на прожекциите в Пловдив по традиция е LUCKY Дом на киното. Билетиможе да бъдат закупени от касата на киното и онлайн на сайта kinolucky.com.