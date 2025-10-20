Украсяват коледно Пловдив с четвърт милион лева

Пловдив ще посрещне коледните празници с нова празнична украса, финансирана от общинския бюджет. Обществена поръчка на стойност до 250 000 лева предвижда доставка и монтаж на съвременни декоративни светлинни елементи, които да създадат по-топла и атрактивна атмосфера в града през зимните месеци.

Нова украса с акцент върху ефект и устойчивост

По документацията, обявена от Община Пловдив, избраният изпълнител ще трябва да осигури както новата украса, така и всички необходими материали, оборудване и технически ресурси за пълната ѝ реализация. Сред ключовите изисквания са естетическа стойност, енергийна ефективност и съответствие със съвременните стандарти за безопасност и устойчивост.

Какво включва украсата?

Планът предвижда поставяне на следните елементи:

17 броя улични светлинни гирлянди , тип надлъжно окачване

, тип надлъжно окачване 5 броя 3D наземни светлинни арки със снежинки

Инсталация тип „Светлинно небе“ – приблизително 70 метра, изградена с 30 000 светодиода (370 LED комплекта по 10 метра)

Поддръжка и ремонт по време на празниците

Изпълнителят ще бъде отговорен и за техническата поддръжка на цялата инсталация по време на периода на експлоатация. При нужда от ремонт или подмяна на елементи, фирмата ще трябва да реагира незабавно, за да не се наруши целостта на празничната атмосфера.

Финансиране и условия

Проектът се финансира изцяло от бюджета на Община Пловдив. Плащането към изпълнителя ще се извършва по банков път след приемо-предавателен протокол и представена фактура, в съответствие с условията на подписания договор. Общата стойност на договора е максимална и не е задължително да бъде усвоена в пълния ѝ размер – общината си запазва правото да възлага само част от предвидените дейности, според нуждите.

Украсата на Пловдив миналата година

Припомяме, че миналата година похарченият бюджет за коледна украса бе 100 хиляди лева, а пловдивчани не бяха много доволни от нея. Оказа се, че в Пловдив Коледата е възможна…с винкел и свински опашки, а елементите от украсата – 6 инсталации, струваха хиляди от публичните ресурси.

Снимка: Архив