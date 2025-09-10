Руски дронове навлязоха в Полша

Полските въоръжени сили съобщиха за нарушение на въздушното пространство на страната от руски дронове, което определиха като „акт на агресия“ и „реална заплаха за сигурността на гражданите“.

В изявление в социалната мрежа X оперативното командване уточни, че инцидентът е станал в резултат на руските атаки срещу Украйна. По заповед на командващия незабавно са задействани отбранителни процедури, като част от проникналите обекти са били свалени.

В момента се извършва издирване на местата, където са паднали дроновете. Полските и съюзническите радари са проследили няколко апарата, а за тези, представляващи потенциална опасност, е взето решение за неутрализация.

Военните подчертават, че противовъздушната отбрана на страната е в пълна готовност за последващи действия.

Изображение: BG Elves/Facebook