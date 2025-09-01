Районен съд – Пловдив отложи разпоредителното заседание по делото срещу Петър Чернев и Стела Димитрова – съответно пастрок и майка на шестгодишния Адриан, които са обвинени във физическо и вербално малтретиране на детето. Заседанието е насрочено за 12 септември, тъй като като бащата на Адриан не е посочил дали желае, или не, детето да присъства на съдебния процес в качеството му на пострадал.

В мотивите си съдът посочва, че законният представител на момчето е изложил уважителни причини за неявяването му, сред което здравословното му състояние и началото на учебната година. „Пострадалият има уважителна причина за неявяването си“, заявиха магистратите.

Делото се води отначало, след като беше върнато от Окръжен съд – Пловдив за ново обсъждане, поради допуснати същностни процесуални нарушения при анализ на събраните твърдения.