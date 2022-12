Какво да правим в Пловдив (23.12–29.12)

Тази седмица в Пловдив ще се забавляваме на безбройни концерти и партита

Снимка на корицата: Димитра Лефтерова

23 декември

Благотворителна Коледа на ул. Георги Бенковски

Магията на коледните празници има невероятното свойство да сплотява хората и да светва ярко у тях светлина!

Затова и винаги около тези дни, ред се отстъпва на чудесата, любовта, радостта и добрините.

Terzo Mondo, Art Club Nylon, Barbar&Cat и Куфаръ ще заделят част от приходите си на 23.12.22г. и ще го дарят в помощ на дечицата и техните нужди. В този ден, с всяка ваша напитка или ястие в някое от заведенията отива директно за подаръци и консумативи на малчуганите.

Георги Бенковски

19:00 часа

We Like Kitsch 7th Anniversary!

Behind the decks: Charlie, Julieta Intergalactica & Nasso Ruskov

Club Fargo

21:00 часа

КРИСТА „У дома“ в ПЛОВДИВ Live Album Promo @Bee Bop Café

У дома е там, където е сърцето.

У дома е храм, в който мислите са чисти, а думите искрени.

У дома срещите винаги са вълнуващи и емоционални.

У дома има много музика и топлина, които с щастие ще споделя!

На сцената ще бъдат:

Борислав Бояджиев – барабани

Стефан Стефанов – кийборд

Александър Обретенов – бас

Ангел Дюлгеров – китара

Владислав Мичев – тромбон и кийборди

Специални гости:

Елена Кокорска

Rachel Row

Вход: 15BGN

Bee Bop Café

21:00 часа

heptagram \\ petnoto \\ live

Вероятно голяма част от вас вече са слушали @heptagram, а ако не са, това е перфектен момент да го направите!

Изключтелна банда с неповторимо звучене и страшно готин вайб.

Петното на Роршах

22:00 часа

Zlatina Dimitrova at Bally Club

Ще започнем поредицата празнични партита с прелестната и талантлива Zlatina Dimitrova, която ще ни представи перфектна музикална селекция за отлично настроение!

Bally Club

21:00 часа

24 декември

Socialist Architecture Tour

Обиколката на социалистическата архитектура е фокусирана върху стиловете на строителство от периода 1944-1989. Заедно ще разгледаме някои от най-важните обществени сгради в Пловдив като примери. Ще можем да се насладим на монументалното изкуство, което ги украсява, и да разберем повече за функциите им по време на комунизма. Също така ще наблюдаваме промяната на самия режим чрез промените, настъпили в архитектурата.

Това е безплатна пешеходна обиколка на английски език.

Кметството (пл. Стефан Стамболов 1)

11:00 часа

Честване на Коледно-новогодишните празници

Място: Стълбите на „Каменица“

12:00 ч. – Концерт на Пловдивско певческо дружество „Ангел Букурещлиев“

TODD B-DAY at BALLY CLUB

Традицията продължава и за поредна година на 24-ти декември DJ TODD, ще отпразнува своя рожден ден в Bally Club.

Очакват ви много коледни усмивки, хубава музика и танци с приятели!

Bally Club

21:00 часа

25 декември

Честване на Коледно-новогодишните празници

Място: Открита сцена на площад „Стефан Стамболов“

11:00 ч. – Празничен концерт “Коледни чудеса в страната на талантите” с участници от предаването „Ася в страната на талантите“

12:00 ч. – Концерт на Студентски танцов състав „Пълдин“ при УХТ гр. Пловдив, художествен ръководител Руси Катерински

17:00 ч. – Традиционен Коледен концерт на Биг Бенд Пловдив, диригент Николай Гешев

X-MAS party w/ C-FUSION

За Коледа сме ви подготвили парти, което дълго ще се помни!

Заповядайте да споделим този любим празник в Bally Club с C-FUSION зад пулта! хо-хо-хо

Bally Club

21:00 часа

Nikeca / Christmas LIVE /25.12.2022

За първи път на сцената на Петното ще се появи НИКЕЦА!

Той ще има възможността да опита нашите 10 наливни бири, ние ще имаме възможността да празнуваме Коледа заедно, а ВИЕ ще можете да се изкефите и на двете.

Започва към 9 и нещо, вход няма, настроение – много!

Петното на Роршах

22:00 часа

Melformator Xmas @ С.И.П.И.

Xmas party at Kapana’s newest hot spot – S.I.P.I. (С.И.П.И.)

Music by:

denitza

ELEN

sayulke

waysie

20:00 часа

Stereofox-mas @ Пощата

Ще носим мърч, плочи и от новите ни много брутални стикери. Майните от екипа ще са там, а Иво и Наско са ви подбрали от r&b, soul и hip hop, до groovy dance неща, electronica, uk garage и по-експериментални house нещица.

Бар Пощата

21:00 часа

BEST KEPT SECRET @ CLUB VOID PLOVDIV



The best way of keeping a secret is to pretend there isn’t one.

Club VOID

22:00 часа

За останалите събития може да прочетете в единствения дигитален гид под тепетата.