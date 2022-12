Какво да правим в Пловдив (02.12–08.12)

Тази седмица ще се смеем с министъра на щастието и ще намерим светлина и надежда в Старинен Пловдив

Снимка на корицата: Станимир Петков Photosmile

02 декември

25 години от създаването на списание „Страница“

През настоящата година списание „Страница“ навършва 25 години от своето създаване. Националното литературно издание излиза от 1997 г. в гр. Пловдив с периодичност четири броя годишно. Първоначално за излизането на списанието отговаря общинска фирма „Страница“ ЕООД, която се занимава с книготърговия и книгоразпространение (носител е на награда „Хр. Г. Данов“ за книготърговия). От 2007 г. списанието се издава от Сдружение Литературна къща.

През годините в редакционната колегия на изданието са участвали Александър Секулов, Ани Илков, Борис Минков, Валери Начев, Галина Лардева, Георги Лозанов, Гергина Кръстева, Димитър Келбечев, Клео Протохристова, Людмил Станев, Младен Влашки, Недялко Славов, Светлозар Игов.

В публикуваните до този момент близо сто броя на списание „Страница“ са включени художествени, есеистични, литературнокритически и мемоарни текстове на практически всички пишещи в България, както и преводи на едни от най-значимите чуждоезични автори, множество разговори с писатели. Специален фокус във всеки брой са литературнокритическите рецензии (в рубриката „Страници на …“), както и годишните обзори на литературната продукция. С толкова плътна, академически и професионално задълбочена критика, разпростираща се върху максимално голямо множество литературни заглавия и явления, не може да се похвали никое друго българско издание.

Специални броеве представят ценни антологии и съвременни интерпретации на интересни и отчасти рядко дискутирани теми: дадаизъм, експресионизъм, черен хумор, пародийното, еротическото, графоманията, (творческа) провинция и т.н.

Гости на празничната вечер на списание „Страница“ в Зала 1 на Радио Пловдив (на 02 декември от 18 ч.) ще бъдат Александър Секулов, Александър Чобанов, Георги Лозанов, Емил Андреев, Иван Станков, Ина Иванова, Йордан Велчев, Красимир Димовски, Христо Карастоянов.

Зала 1 на Радио Пловдив

18:00 часа

Изложба „Атон в рисунки и фотографии“

Аксиния Джурова ще открие изложбата „Атон в рисунки и фонтографии“ на Андрей Янев и Мирослав Дачев в галерия „Капана“.

След откриването проф. днк Мария Шнитер ще представи албума към изложбата и книгите от поредицата „Атониада“ – плод на дългогодишните изследвания на Мирослав Дачев.

Изложбата ще може да се види до Коледа.

След почти десетгодишни поклоннически и изследователски пътувания до Атон, през 2012 г. Мирослав Дачев и Андрей Янев решават да реализират поредица от съвместни изложби, посветени на Света Гора. Така се ражда проектът „Атон в рисунки и фотографии“ – заглавие, което ясно изразява техниките на показване и диалога между двамата автори. Началото е през септември 2012 г. в Бургас. Следват по два пъти изложби в София, Тутракан, Гоце Делчев, Враца, Троянски манастир, Видин, Златоград. Всяка следваща изложба включва и непоказвани до момента фотографии и рисунки. И така до 2022 г., когато се реализираха няколко юбилейни изложби в София, Бургас, Гоце Делчев и сега в Пловдив. Зад видимия десетгодишен юбилей на „Атон в рисунки и фотографии“ се крие още един – десет години от създаването на Центъра за семиотични и културни изследвания. Център, на който Мирослав Дачев и Андрей Янев, заедно с група съмишленици, са учредители; Център, който от 2012 до днес осъществява всеки техен досег до Света Гора.

Фотографиите и рисунките са плод на над 50 експедиции до Света Гора с различна продължителност (някои до седмица, други по-дълго), всяка година в рамките на две десетилетия. Това означава многократно присъствие във всички светогорски манастири и в голяма част от скитовете и келиите на монашеската република. Това означава и усещане за Света Гора, доближаване до истинската ѝ същност. Затова подбираните творби в поредицата от изложби през годините не просто показват, а изразяват: вътрешното усещане за Атон, което сетивата им са уловили и изградили в този над едногодишен престой там, съчетал поклонничеството с творческия и изследователския импулс. Зад силуетите на светите обители, застинали на повърхността на част от рисунките и фотографиите, се крият не географски, а духовни територии. Там протича ежедневието на Света Гора, там протича и литургичното време – към тези два различни ритъма, а всъщност един и същ, са насочени немалка част от рисунките и фотографиите. В този смисъл изложбите винаги са разкривали и жанрови ситуации от живота на монасите – видимо в портретните и репортажните фотографии от литии, литургии и поклонения, невидимо зад притулените стени на келията „Достойно ест”, скита „Свети Андрей”, или зад гордите осанки на манастирите „Великата Лавра“, „Ватопед“, „Пантократор”, „Симонопетра“ и „Зограф”.

Рисунките и фотографиите от изложбите през годините са обединени в албум, който ще бъде презентиран по време на юбилейната изложба в Пловдив. Посланието е, че Центърът за културни и семиотични изследвания се опитва не просто да запознае със Света Гора – Атон, а да подготви зрителя за лично духовно общуване с нейните необятни и съкровени пространства. Доколкото всяка поредна изложба е покана за пътуване, по време на което сетивата могат да усетят и общуват с този дух, този албум е картография на техните духовни пътувания през годините, към които всеки може да стане съпричастен. Атон не е в рисунките и фотографиите, но стаен зад тях, той може да бъде потърсен, открит и превърнат в част от нашето търсещо спасение „аз“. В усилни дни като тези, в които живеем, все повече имаме нужда от това духовно себепознание и спасение.

Галерия Капана

18:00 часа

02.12 – 25.12.2022

Светлина и надежда в Стария град

На 2 декември 2022 година, петък, от 17:30 ч. на площад „Атанас Кръстев” (Лапидариума), за десета поредна година, ще бъдат запалени светлините на коледното дърво, с което се дава началото на традиционните събития и концерти в Стария Пловдив, посветени на предстоящите Коледни и новогодишни празници.

По този начин Общински институт „Старинен Пловдив“ събира своите приятели, партньори, жители и гостите на града, за да сподели празника „Светлина и надежда в Стария град“, символизиращ вярата, добротата, надеждата и толерантността.

Тази година всеки посетител на архитектурния резерват ще може да види документална изложба, представяща пловдивските храмове, изложба на студентите от факултета по „Изобразителни изкуства“ към АМТИИ „Проф. Асен Диамандиев“, изложба на стъклени чешки играчки, концертите на формация „Куклици“, на къща за музикални вълшебства „Дивизи“, на хоровете „Гаудеамос“ и „Евмолпея“, документалния филм за легендарната тенисистка Цвети Пиронкова, да се включи в изработването на коледни играчки, както и да се снима на специално подготвените празнични коледни пейки и кътове.

Старинен Пловдив

The Great Value / Dash The Effort & 40 Days Later After Party : 02.12

След мачкащите сетове на Dash The Effort и 40 Days Later, останалото от главите ви ще има невероятната възможност да обсъди най-важната и отвратителна тема – къде ще сте на Нова година…

Поне това ще се случи сред тонове качествена жица, която ще ви даде много ясен отговор на този въпрос!

Rock Bar Download

23:00 часа

ПРОГГ :: d-phrag / Plamen K / Pink Tsonk

ПРОГГ е музикален проект на Plamen K и Pink Tsonk, чиято цел е да популяризира модерната ъндърграунд прогресив хаус сцена у нас. Събитията, които ПРОГГ създават, взаимодействат с различни български и световни артисти в различни жанрове на електроннaтаа музика. Вече 5 години ПРОГГ не изневерява на качествената прогресив музика и нейните верни почитатели, обръщайки поглед към нови съвместни проекти с различни артисти. По случай петата годишнина от създаването на проекта специално за това парти към тях се присъединява и d-phrag, който е добре познат на широката публика.

PLAZMA

23:30 – 07:00 часа

Free Mind Quartet @ JAZZ INSIGHTS

Иван Гърбачев (клавишни), Тодор Бакърджиев (тромпет), Александър Леков (бас китара), Начо Господинов(ударни инструменти) ще представят авторска музика и любими джаз пиеси.

Врати: 17:00

Начало: 21:00

Вход: 15 bgn

Jazz Club В Джаза

21:00 часа

VAROLA & ELLE FX at Bally Club

Зад пулта застават VAROLA & ELLE FX – две талантливи и нашумели имена в града под тепетата. Те имат модерен поглед над електронната музика, отворени са към света и ще ни представят поредния вдъхновяващ диджей сет!

Bally Club

21:00 часа

03 декември

Socialist Architecture Tour

Обиколката на социалистическата архитектура е фокусирана върху стиловете на строителство от периода 1944-1989. Заедно ще разгледаме някои от най-важните обществени сгради в Пловдив като примери. Ще можем да се насладим на монументалното изкуство, което ги украсява, и да разберем повече за функциите им по време на комунизма. Също така ще наблюдаваме промяната на самия режим чрез промените, настъпили в архитектурата.

Това е безплатна пешеходна обиколка на английски език.

Кметството (пл. Стефан Стамболов 1)

11:00 часа

Дядо вади ряпа – в Пловдив

Любимата народна приказка “Дядо вади ряпа” се преражда на куклената сцена в нов, небивал вариант, изпълнен с музика, смях и ярки персонажи. Присъединете се към Дядото и неговата дружина и заедно ще открием колко ценно е да работим заедно, въпреки различията си.

Спектакъл за деца

Препоръчителна възраст: 2+

Театър Хенд Пловдив

11:00 часа

СЕВИЛСКИЯТ БРЪСНАР – Дж. Росини

Диригент – Павел Балев

Режисьор – Нина Найденова

Хореограф – Боряна Сечанова

Сценография – Елица Георгиева

Костюми – Николина Костова – Богданова

Диригент на хора – Драгомир Йосифов

ДОМ НА КУЛТУРАТА „БОРИС ХРИСТОВ“

19:00 часа

Obsidian Sea & ROBUST – Live in Plovdiv

Триото Obsidian Sea ще представи новия си, четвърти дългосвирещ албум „PATHOS“ и селекция от композиции, демонстриращи развитието на групата през десет-годишната ѝ кариера.

Чрез бавният си тежък звук, ROBUST ще извършат опит за дълбочинна връзка през съзнанието до сърцата с предсатвянето на тавата „Colossal Collisions“.

Club VOID

20:00 – 22:45 часа

IVO at BALLY CLUB

Събота от 21:00 часа зад пулта в Bally Club ще застане – DJ IVO, който е запознат с историята на електронната музика и всички знакови тракове в този стил.

Той е познат със своя безкомпромисен подход в селекцията си и винаги е подготвен да се погрижи за доброто настроение.

Bally Club

21:00 часа

04 декември

Театрална постановка „Свекърва“

Славата на пиесата е пословична. „Най-добрата българска комедия“ – така е определяна тази история от написването си до сега. На какво се дължи това? Дали да очакваме значими поучения или проникновени философски открития през лекотата на смеха?

Героите в тази история са родственици и близки. Градска прослойка с копнежи и мечти за цивилизованост. Красота, изящество и умения да се представиш добре в „общество“ така скромни и незаплашителни изглеждат желанията им. Но има ли желания поражда се страст, а има ли страст – започва война. Това е, което наистина откриваме на сцената – тя наистина се е превърнала в бойно поле. А там, страховити или жалки, тежко въоръжени или с каквото намерят, героите на тази пиеса воюват за пълна победа над всеки наоколо, до пълно изтощение.

Дом на културата “Борис Христов“

19:00 – 21:00 часа

05 декември

Изложба „Пейзажите на моя роден край“

Иван Атанасов Ташков е роден на 26 януари 1945 г. в Гоце Делчевско. Завършва Техникум по дървообработване в гр. Пловдив, специалност „Вътрешна архитектура и декоративна дърворезба“. Работи седем години като военен художник и над двадесет години като главен художник в ДСО „Метални конструкции“ Пловдив.

Освен самостоятелни изяви, през годините Иван Ташков взима участие в редица представителни, сборни и благотворителни изложби.

Негови творби се намират в български и чуждестранни колекции.

„Иван Ташков издирва деликатните нюанси в настроението на привидно сходните композиции също като мъж, който улавя с поглед любимото лице на жена сред тълпата. Може би това е една от причините пейзажите му да излъчват искреност, обич и малко носталгия.

Иван Ташков е от художниците, които не робуват на външния ефект, не търсят живописния фойерверк и повърхностните внушения. Той е почтен – към себе си и към своята публика и здраво стъпил на майката земя, от която черпи сили и вдъхновение. Неговите живописни партитури ни подаряват онази присъща за него непосредственост и чистота, които се приемат с очите, но стигат до сърцето…“

Вихра Григорова

Галерия Ромфея

18:00 часа

Стендъп комеди спектакъл „Министър на щастието“

Оля Малинова идва в Plovdiv EVENT Center. Тя е жената, която навсякъде я посрещат с „Наздраве!“ и я изпращат с „Праймго!“, тя превзема сцената, въоръжена с Ницше и Фройд, за да ни представи „Министър на щастието“ – стендъп комеди спектакъл, който събира най-силните й текстове от Зала 1 на НДК през годините и всички споделени безобразия с микрофон в ръка. Тя е минала от Бразилия през Роженския събор и няма да ви спести и секунда смях, истерия и истински дълбоки размисли върху това кои сме ние и какво ни прави това, което сме. Елате да почерпите от нейния опит, докато се забавлявате.

Събитието не е подходящо за лица под 18 години.

Събитието е с експлицитно съдържание и на места с вулгарен език. Не е подходящо за хора, които имат навика да се засягат.

Plovdiv Event Center

20:00 часа

