Какво да правим в Пловдив (20.01–26.01)

Тази седмица в Пловдив ще опознаваме себе си и ще четем поезия

Снимка на корицата: Димитра Лефтерова

20 януари

Фотографска изложба „Живи наследства“

Изложбата представя във фотоси общуването на млади автори, студенти по фотография от Академията за музикално, танцово и изобразително изкуство „Проф. Асен Диамандиев“ – Пловдив, Националната академия за театрално и филмово изкуство „Кръстьо Сарафов“ и Нов български университет, с живите наследства в България. Културното богатство, отразено през погледа и обектива на ново поколение фотографи, отвежда към делници и празници, към познати дати от календара и нови събития, предава настроения и чувства от досега с традициите, показва живите наследства като част от съвременния начин на живот.

Фотографиите ще бъдат изложени до 20 февруари 2023 г.

Регионален Етнографски музей

17:30 часа

Indy / Andy @Bee Bop Café

Взаимното им влечение към RnB, джаз и соул ги вдъхновява да създадат изключителен и разноцветен подбор на музика и епичност!

И именно тази разноцветност дава свободата на Андреана и Илин да погледнат отвъд творческия си хълм, с нежна, но постоянна сила, разперили крилата си към идеалното съзвучие.

Bee Bop Café

Вход:10 лв

21:00 часа

Hoppy Beerthday Wunderbaer

Още през деня ще започнем с бирени дегустации с технолог на Hills, които ще бъдат от 12:00 и 17:00 часа, а за вечерта сме подготвили DJ парти с Fukko и изненада с Mash Mitak.

Wunderbær – Hills Beer Bar & Shop

18:00 часа

Plovdiv Swing Social Dance at Jazz Café

Една от най-хубавите страни на суинг танците е запознаването с нови хора, елате да се социализираме, да потанцуваме, да импровизираме или просто да се порадваме на хубава джаз музика в примамливата и гостоприемна обстановка на Jazz Café!

Jazz Café

20:00 – 23:00 часа

d-phrag, Toppy & Manu at Bally Club

На 20 януари за доброто настроение в клуба ще се погрижат d-phrag, Toppy & Manu!

Bally Club

21:00 часа

21 януари

Млад ентомолог

Природонаучният музей очаква малчуганите през уикенда на събитието „Млад ентомолог 2 „.

Поради големия интерес към събитието „Млад ентомолог“, проведено през 2022г., Регионален природонаучен музей – Пловдив отново кани малчуганите и техните родители през уикенда – на 21 и 22 януари 2023 г. от 10.00 ч. до 16.00 часа, когато ще се състои „Млад ентомолог 2“.

Как може да участвате в събитието?

Редовните и любознателни деца вече знаят, че ентомологията е дял на биологията, който изучава насекомите. Ще имате възможност да се включите в събитието след посещение на експозицията на Регионален природонаучен музей.

Какво да очаквате от събитието?

Беседа на тема „Ентомология“, водена от уредник зала „Тропик“ с час и за двата дни 10:30 ч. Всички, които имат желание да научат повече за насекомите, могат да изчакат във фоайето на музея 5 минути, преди започването на беседата.

Експерт от музея нагледно ще демонстрира процеса препариране на различни видове пеперуди , отгледани в зала „Тропик“ .Там ви очакват от 11:00ч. до 16:00ч., като демонстрации ще се провежда на всеки кръгъл час.

„Нашите приятели – насекомите“ е ателие за оцветяване на любими герои от детски филмчета за най-малките;

Ще имате възможност да видите най – голямата и ценна пеперуда в света – Александрова птицекрила пеперуда (Ornithoptera alexandrae), която ще бъде изложена в експозицията на зала „Безгръбначни“.

И още нещо важно! Всички деца, които участват в събитието ще получат специален подарък – красиво крилце от пеперуда .

Регионален Природонаучен музей

10:00 часа

БОЛЕН ЗДРАВ НОСИ

Забележителна българска народна приказка, в която са противопоставени грубата сила и хитрият ум. Радваме се, когато по-слабият надхитри по-силния. По този начин се възцарява някакъв вид справедливост. Щом обаче, започне да се прекалява с хитрините, те се превръщат в лъжи и измами. Тогава започваме да симпатизираме на другия. Точно защото, макар и силен, е наивен и доверчив. Но не е честно да страда заради измамници. Нима този проблем не е познат и в нашето съвремие?… Колко мъдри са народните приказки?!

Държавен куклен театър

10:30 часа

11:45 часа

СНЕЖАНКА И СЕДЕМТЕ ДЖУДЖЕТА

Режисьор – Георги Динев

Костюми и сценография – Гергана Мантърлиева

3D мапинг – Полина Герасимова

Роял – Росица Димова

Солисти – Мария Анастасова, Ива Ананиева, Владимир Василев, Август

Методиев, Лили Бързева/Станимира Манолова, Тодорка Митковска, Красимир Шивачев, Николай Писанов

Оркестър на Опера Пловдив

Дом на културата Борис Христов

11:00 часа

ЕДНА НОЩ В ОПЕРАТА С МУЗИКАТА НА QUEEN

Хитовият проект на Държавна опера – Пловдив с безсмъртната музика на QUEEN се завръща на сцената в новата година.

Изживейте една незабравима емоция с този концерт, който включва 20 от най-известните песни на британската група.

Хитовете на QUEEN ще бъдат изпълнени от Славин Славчев, Дони, Славчо Николов, Венко Поромански, Михаил Шишков – син заедно с Оркестър и Хор на Опера Пловдив с диригент Kонстантин Добройков.

С участието на Вера Гиргинова, сопрано

Дом на културата Борис Христов

19:00 часа

Дневникът на един луд

В Пловдив, представлението гостува с подкрепата на община Пловдив и ще се играе благотворително с вход свободен. На място ще бъдат поставени кутии за дарения по желание, като събраната сума ще бъде предоставена на нуждаещи се бежанци от Украйна, настанени във „Втори дом“.

Повече за спектакъла:

“Всички ние излязохме от ръкава на Гоголевия шинел“ – признава Достоевски. Поколения руски, европейски, световни писатели се прекланят пред странното, мистично, пораждащо чудовища, но и светли светове го-голево въображение. Лудост и гениалност съжителстват на един ръб… По този опасен ръб ходи и нашето време. И акуратно вписва в своя интимен дневник безумие и просветление, жестокост и милосърдие, гибел и живот, добро и зло, война и мир…Може би някъде, някога, след нас, някой ще затвори последната страница на този безумен ръкопис?Дотогава от ръкава на гоголевия шинел ще извира човеколюбие, трескаво и самотно, болезнено и отчаяно. Но неизтребимо.

Сия Папазова

Държавен куклен театър

19:00 часа

Lords of the Sound – The Music of Hans Zimmer

Това не се е случвало в Пловдив!

Модерният симфоничен оркестър Lord of the Sound ще проведе най-грандиозния концерт с уникална шоу програма! Само музиката на живо може да изрази цялата гама от човешки чувства: от безгранична радост до неудържим гняв.

Блестящи концерти от над 45 музиканти на Lords Of The Sound, съчетани с най-добрите композиции на Hans Zimmer, ще ви потопят в едно незабравимо изживяване. В залата ще прозвучат следните хитове: Spiderman 2, The Dark Knight, Interstellar, Gravity, Sherlock Holmes, The Pearl Harbor, Gladiator,, Inception, Pirates of the Caribbean, Spirit , Wonder Woman, Мадагаскар.

Спортен Комплекс С.И.Л.А

19:00 часа

Der Hunds – Live in Plovdiv

Пловдив посреща алтернативните столични рок герои на 21 януари. Стари и нови парчета, гръндж и бири за добри приятели в първия самостоятелен концерт на Der Hunds в Rock Bar Download!

Der Hunds са:

– Боби “Косатката” Мудолов – вокали и китара

– Деян Петков – китара

– Мартин Евстатиев – бас китара

– Ивайло „Пифа“ Петров – барабани

Билетите са на цена 15 лв в мрежата на Билет.бг, а на място в деня – ще струват 20 лв.

Rock Bar Download

21:00 часа

САШО ПОПОВСКИ ТРИО [feat. Кирил Кузманов] LIVE IN PLOVDIV | 21.01.2023

САШО ПОПОВСКИ ТРИО (Северна Македония) за първи път в ПЛОВДИВ!

Сашо Поповски – електрическа китара

Иван Бейков – контрабас

Виктор Филиповски – барабани

Кирил Кузманов – саксофони и флейта

Джаз китаристът Сашо Поповски е една от живите връзки между Македония и България в съвременната креативна музика. Наред с добре познати у нас имена като Оливер Йосифовски („Любойна“, екс-„Фолтин“), Алек Секуловски (един от най-успешните джаз барабанисти въобще от Балканите, живеещ понастоящем в Торонто), Гоце Йовановски („Фолтин“), и той е от поколението македонски музиканти, завършили джазовото си образование в София (това са годините преди създаването на Джаз катедрата на Университета „Гоце Делчев“ в Щип, чийто ръководител Сашо Поповски е от 8 години).

Създател е на международния фестивал „Джаз Фабрика“ в родния си град Битола, с който през април (по Великден) правим заедно мини турнето (световна премиера) на едно македонско-малийско блус дуо, за което съвсем скоро ще ви разкажем.

Една от най-активните през последните години (включително и през Ковид-периода) македонски джаз формации, триото на Сашо Поповски има зад гърба си впечатляващ брой концертни и фестивални участия не само на Балканите, но и в Испания, Италия, Полша и Унгария. Съставът е подчертано звезден. Басистът Иван Бейков е един от създателите на авангардния колектив „Жлуст“ (и участва с него на третото фестивално издание на „Аларма Пънк Джаз“ през 2010г.). Барабанистът Виктор Филиповски е от по-младото покеление (20 и няколко годишен), но вече е преподавател в Джаз факултета в Щип и един от най-търсените джаз барабанисти не само в Македония (често свири и с Васил Хаджиманов). Саксофонистът Кирил Кузманов е свирил в почти всички значими съвременни македонски джаз групи и оркестри (включително и Next To Silence, с които на миналогодишното издание на джаз фестивала в Прилеп впечатли публиката с уменията си да съчетава с лекота езика на Гарбарек с този на Джон Зорн).

Сашо Поповски е студент на Милчо Левиев и Симеон Щерев. У нас е свирил с Мишо Йосифов, Димитър Карамфилов и редица други любими музиканти, а Венци Благоев участва в албума му „Gathering“ от 2018г.

В Пловдив групата представя композиции от албума си „Fallen Land“, издаден от лейбъла на Скопския джаз фестивал през 2020г., и от още неиздадения нов албум „Steps“.

Bee Bop Café

Вход:15 лв

21:00 часа

ELLE FX & VAROLA at Bally Club

Зад пулта застават VAROLA & ELLE FX – две талантливи и нашумели имена в града под тепетата. Те имат модерен поглед над електронната музика, отворени са към света и ще ни представят поредния вдъхновяващ диджей сет!

Bally Club

21:00 часа

22 януари

ПАЛЕЧКА

Прекрасната приказка за мъничката Палечка и нейните големи мечти. Mалко, колкото пръст момиченце, търси своето място в света. По трудния път към истинското щастие, тя открива колко са важни смелостта, милосърдието и приятелството.

Държавен Куклен Театър

10:30 часа

11:45 часа

ЧАМКОРИЯ

„Качете се на омнибуса за Чамкория, за да се върнете назад във времето, да попътувате до стария планинския курорт и да чуете лично от шофьора Бае Славе всичко по всички лични и интимни въпроси, всичко по всички семейни и родови въпроси, всичко по всички комшийски, квартални и градски въпроси, всичко по всички балкански, регионални, международни и геополитически въпроси, всичко по всички партийни, политически, военни, дипломатически и държавни въпроси, всичко по всички технически, исторически, природонаучни, автомобилостроителни, естествонаучни, философски, животновъдни, кинематографически, културни и обществени въпроси, както и не на последно място – всичко по всички галактически и вселенски въпроси. “ – Анотация на Явор Гърдев

*Представлението не е подходящо за лица под 16 години.

Дом на културата Борис Христов

18:00 часа

Kizomba meets Latino

През новата година към любимата ни музика ще добавим и щипка латино, въодушевени от приказното ни коледно парти.

Очаква ни отново една невероятна екзотика,в която африканските ритми ще се слеят с кубинската обстановка на

Casa de Cuba .

Всяка неделя

Вход свободен.

CASA de CUBA

20:00 часа

