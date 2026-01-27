Отиде си големият китарист Личо Стоунса

Заглъхна китарата на един от най-емблематичните музиканти на българската сцена Личо Стоунса. Пловдивчанинът Илия Караянев почина на 76-годишна възраст. Той остави дълбока следа сред поколения от почитатели след себе си.

Личо е роден на 27 юли 1949 г. в Пловдив. Свири на китара от 14-годишен, като се учи от идолите си Ерик Клептън, Джими Хендрикс и група Shadows.

Първата си китара прави заедно с баща си, който е дърводелец. През 70-те Караянев е най-известният соло китарист у нас. Свири с Емил Димитров и в оркестъра на Лили Иванова, с която има и любовен романс.

През 1984 г. Личо Стоунса емигрира в Швеция, след това свири по кораби в Германия и Норвегия. Едва оцелява след тежка катастрофа през 1996 г. След инцидента се пенсионира поради инвалидност.

Последният му музикален проект е Litcho Stones Band, в който свири заедно с пловдивските музиканти Кольо Брадата и Сашо Каменаров.

Погребението на Илия Караянев ще бъде на 29 януари от 13 часа в Ритуалната зала на гробищен парк „Рогошко шосе“, гр. Пловдив.

Под тепето изказва искрените си съболезнования на близките на маестрото и на всички, пленени от неговата магическа китара. Мир на праха му!