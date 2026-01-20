Председателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен заяви, че Европейският съюз ще отговори решително на заплахите на Доналд Тръмп за въвеждане на нови мита и на претенциите му, свързани с Гренландия, съобщиха световните агенции.

В изказване на Световния икономически форум в Давос тя подчерта, че ЕС разглежда Съединените щати не само като стратегически партньор, но и като близък съюзник. По думите ѝ евентуално влошаване на отношенията между двете страни би било от полза единствено за геополитическите им конкуренти.

Фон дер Лайен отбеляза, че поредицата от глобални кризи налага Европейският съюз да засили своята самостоятелност и да изгради по-независима политика, включително в сферата на сигурността. Тя подчерта, че тази трансформация трябва да бъде осъзната като дългосрочен процес.

Председателката на ЕК съобщи още, че Комисията подготвя законодателни мерки за укрепване на отбранителните способности на ЕС в Арктика. В този контекст тя определи като сериозна грешка заплахите за налагане на мита срещу държави, които се противопоставят на американските планове за Гренландия, като подчерта, че подобен подход е неприемлив между традиционни съюзници.

Фон дер Лайен постави под съмнение и последователността на американския президент, като припомни, че през миналата година той се е ангажирал да не въвежда допълнителни търговски ограничения срещу страни от ЕС. Тя подчерта, че постигнатото през юли търговско споразумение между ЕС и САЩ следва да бъде спазвано, тъй като договореностите между партньори имат значение както в политиката, така и в бизнеса.