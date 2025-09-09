България и Черна гора започват работа по директна авиолиния

София и Подгорица ще работят за създаването на директна авиолиния между България и Черна гора. Това стана ясно след подписването на декларация за сътрудничество в областта на въздушния транспорт между двамата транспортни министри – българския вицепремиер и министър на транспорта Гроздан Караджов и черногорската му колежка Мая Вукичевич.

Документът беше парафиран по време на официалното посещение на премиера Росен Желязков в Подгорица.

Караджов посочи, че това е първата стъпка към откриването на директна въздушна линия между двете страни. За целта вече е създадена съвместна експертна група, в която участват представители на транспортните министерства, авиационните администрации, летищните оператори и авиокомпании от Черна гора.

Българският вицепремиер увери, че страната ни ще съдейства на всеки превозвач, желаещ да започне директни полети между София и Подгорица. Той подчерта още, че българските летища предлагат стимули за авиокомпании, които откриват нови дестинации, от които могат да се възползват и черногорските превозвачи.

Двамата министри обсъдиха и възможностите за засилване на транспортната свързаност в региона, като акцентът беше поставен върху по-бързото реализиране на инфраструктурни проекти. България представи своя опит в концесионирането на транспортни обекти като пристанища и летища, който може да бъде полезен за Черна гора.