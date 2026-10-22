52 изоставени автомобила са премахнати от улиците на „Северен“ от началото на годината

Районната администрация е поставила стикери-предписания на 228 коли, а собствениците имат три месеца да ги преместят доброволно

52 излезли от употреба автомобила са репатрирани от територията на район „Северен“ от началото на 2026 г. До 20 октомври на други 228 коли са поставени стикери-предписания за доброволното им преместване, съобщават от районната администрация.

При поредната акция през октомври са проверени участъци по бул. „Дунав“, бул. „България“, ул. „Победа“, ул. „Борис Дякович“, ул. „Баткун“, ул. „Братя Търневи“ и ул. „Сърнена гора“.

Целта е да се освободят паркоместа, тротоари и други обществени площи, заети продължително от автомобили, които вече не се използват. Особено в жилищните квартали подобни превозни средства ограничават възможностите за паркиране и за нормално използване на публичните пространства.

Стикерът не означава незабавно вдигане на автомобила. След поставянето му собственикът разполага с тримесечен срок, в който може добро