Започна подготовката за „Златен ключ”- Пловдив 2026

Започна подготовката за следващото 23-ро издание на Международния Фестивал за франкофонска песен „Златен ключ”- Пловдив2026. Това е най-големият музикален, песенен френски форум от този формат на Балканите, с вход свободен, и който има за цел да открива млади таланти избрали френският език за изява.

В тази връзка Алианс Франсез в Пловдив организира селекция за подбор на участници-изпълнители от цялата страна, в периода от 20 Октомври до 30 Ноември 2025г. под вещото ръководство на нашият многогодишен фестивален партньор „Арт Войс Център” със специалист и музикален педагог г-жа Румяна Иванова.

Всеки който желае може да се свърже с „Арт Войс Център” за записване и допълнителна информация. Фестивалът ежегодно се организира от Алианс Франсез в партньорство с Община Пловдив и е под лабела „Празник на музиката”, изключително завладяващо и положително зареждащо събитие, с вход свободен, лансирано от Франция още през 1985 година, когато музиканти, любители и професионалисти пеят и свирят свободно за собствено удоволствие и за удоволствието на публиката. Това събитие се случва днес по цял свят, в над 120 държави на петте континента, където има Френски алианси и културни центрове в партньорство със съответната Община, а неговото послание е „Правете музика”.

Също така неизменен партньор при провеждането на този различен и уникален Фестивал в Пловдив е най-голямата франкофонска телевизия TV5Monde, която не само спомага за популяризирането и добрата реклама на нашия град по света, но и разширява педагогическите предавания и дава нови възможности в подкрепа на желаещите да изучават френски език чрез абсолютно безплатната, световна, културно-образователна платформа TV5MONDEplus. Тя дава достъп и до сериали, френски филми, игрални и документални, педагогически помагала за преподаватели и курсисти. Благодарение на нашите дългогодишни партньори Фестивалът „Златен ключ” ще бъде много по-атрактивен и вълнуващ за любителите на френския дух и култура.