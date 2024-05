Send an email

Международният фестивал “Дни на музиката в Балабановата къща”, носител на престижните награди “Музикален проект на годината” в класацията “Музикант на годината” на БНР, Златен медал от Министерство на културата, Награда “Пловдив” за музика, вече 15 години представя едни от най-изявените музиканти на нашето време.

В юбилейната 2024 г. в програмата на неговите две издания – пролетно и есенно – са включени истински звезди на световната музикална сцена. Сред тях ярко се открояват прочутите цигулари Веско Ешкенази – концертмайстор на Кралския Концертгебау Оркестър – Амстердам, Светлин Русев, Албена Данаилова – концертмайстор на Виенската филхармония; световноизвестните оперни прими – Красимира Стоянова (камерзенгерин на Виенската опера) и Светлина Стоянова – мецосопран; знаменитият пианист Людмил Ангелов; изключителните ансамбли BELGIAN BRASS – Белгия, Солистите на Виенска филхармония – Австрия, Барокови солисти и много други.

В своята 15-годишна история, Фестивалът е представил на сцената си и е подпомогнал развитието на над 1900 талантливи млади български музиканти. През месец юни младежкият проект “All That Jazz for Kids” с ръководител и солист Венци Благоев и концертът “Млади пловдивски таланти” ще зарадват най-младата публика на МФ “Дни на музиката в Балабановата къща”.

Фестивалът е част от Културния календар на Община Пловдив и се осъществява с подкрепата на Община Пловдив, Министерство на културата, Фондация Музикартисимо.

Билети за концертите се разпространяват онлайн в мрежата на Ивентим.бг и на място преди концертите.

Програма пролет 2024

ОТКРИВАНЕ

SOLO

СВЕТЛИН РУСЕВ

цигулка

Със специалното участие на избран от солиста млад български талант

***

24 май, 18.30 ч., Малка базилика

BELGIAN BRASS SOLOISTS

(Белгия)

МАНУ МЕЛАЕРТС (тромпет)

СТИВЪН ДЕВОЛДЪР (тромпет)

РИК ВЕРКРУЙСЕ (валдхорна)

ЯН СМЕТС (тромбон)

СТЕФАН ВАНДЕНРОДЕ (туба)

***

25 май, 18.30 ч., Епископска базилика

СВЕТОВНИ СОЛИСТИ

ВЕСКО ЕШКЕНАЗИ

цигулка

Концертмайстор на Кралския Концертгебау Оркестър – Амстердам

ВЕРОНИКА ТОДОРОВА

Акордеон

ГЕОРГИ МИЛТИЯДОВ

пиано

***

29 май, 18.30 ч., Балабанова къща

МЛАДИ ПЛОВДИВСКИ ТАЛАНТИ

ЕКАТЕРИНА СТОЕВА – цигулка

МАРИЯНА СТОЕВА – цигулка

Със специалното участие на

ВИКТОР ВИЧЕВ – пиано

***

1 юни, 18.30 ч., Римски стадион

XII ГОЛЯМ ДЕТСКИ КОНЦЕРТ

ALL THAT JAZZ FOR KIDS

с

BEНЦИ БЛАГОЕВ JAZZTET:

ВЕНЦИ БЛАГОЕВ – тромпет

СТАНИСЛАВ АРАБАДЖИЕВ – пиано

ДИМИТЪР БЛАГОЕВ – китара

ДИМИТЪР КАРАМФИЛОВ – контрабас

КРИСТИАН ЖЕЛЕВ – барабани

Със специалното участие на

СВЕТЛИНА ХРИСТОВА – вокал и нейни ученици

***

5 юни, 18.30 ч., Епископска базилика

За първи път заедно на сцената на МФ “Дни на музиката в Балабановата къща”

КРАСИМИРА СТОЯНОВА

сопран

Камерзенгерин на Виенската опера

ЛЮДМИЛ АНГЕЛОВ

пиано

***

28 юни, 18.30 ч., Балабанова къща

СТРАШО ТЕМКОВ

флейта

(Република Северна Македония)

ЕЛЕНА АТАНАСОВСКА

пиано

(Република Северна Македония)

***

29 юни, 18.30 ч., Балабанова къща

ЦИКЪЛ “ПРОЧУТИ КАМЕРИСТИ”

КРЕМЕНА ОКСЕНКРУГ

цигулка

АТАНАС КРЪСТЕВ

виолончело

МАРТИНА ТАБАКОВА

пиано