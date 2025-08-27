Панорама на комедиите продължава в Лятно кино „Орфей“

Лятно кино „Орфей“ Пловдив ще бъде домакин на премиерата на театралната комедия „Тиха луда нощ“ от майстора на ситуационния хумор Рей Куни на 1 септември от 20ч.

Спектакълът разказва историята на английски лорд от парламента. който решава да прекара една дискретна вечер със секретарката на опозицията в луксозен хотел. Всичко върви „по план“ – докато двамата не откриват, че в стаята има… жив труп! От този момент започва истински водовъртеж от недоразумения, лъжи и неочаквани появи – ревнивият съпруг на секретарката, съпругата на лорда и още куп изненадващи гости превръщат „тихата нощ“ в една безкрайно луда и комична въртележка.

Режисьор на спектакъла е Богдан Петканин, сценографията е дело на Милен Боричев, а костюмите – на Жанета Иванова. В ролите ще видим любими актьори, които гарантират много смях и настроение: Руслан Мъйнов, Кирил Ефремов, Антоан Петров, Милена Маркова, Асен Лозанов, Стиляна Маркова, Виктория Христова, Радослав Владимиров и Тихомир Благоев.

Освен смях и добро настроение, вечерта ще носи и кауза организирана от актьора Кирил Ефремов. Той приканва зрителите да се включат в благотворителната инициатива в подкрепа на Влади Гюров – един от първите играчи в баскетбола на колички у нас; първият българин, който кара ски в инвалидна количка и първият, изкачил Черни връх със специално разработена количка. Той се нуждае от специална планинска количка (хендбайк), за да продължи да покорява нови върхове и да вдъхновява със своята сила и дух. На входа на Лятно кино „Орфей“ ще бъдат поставени дарителски кутии и QR код за подкрепа.

Билети за премиерата се продават в мрежата на Ивентим и Грабо.

Панорама на комедиите „Завеса под звездите“ се осъществява с подкрепата на община Пловдив и е част от Културния календар на града за 2025 година.