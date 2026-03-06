Емилия Арабаджиева открива изложба в галерия „Възраждане“

Галерия „Възраждане“ кани пловдивчани и гости на града на среща с изкуството на един забележителен творец. На 10.03.2026 г. (вторник) от 18:00 ч. се открива изложбата живопис „Мигове на съзерцание“ на Емилия Арабаджиева.

Творбите ще бъдат достъпни за ценителите в рамките на три седмици – до 30.03.2026 г. – на живо в салона на галерията, както и онлайн в уебсайта и Facebook страницата на галерията.

Емилия Арабаджиева е творец в най-чистия смисъл на думата – отдадена, талантлива и неуморна в своето служение на красивото. В новите си платна тя излива природната прелест, която сърцето, душата и взорът ѝ са съхранили в моменти на тихо уединение.

От картините струи вдъхновение, което напомня колко силно класическата живопис може да събужда мечти и пориви. Тук няма излишни ефекти или артистични „хитрости“. Всичко е естествено, чисто и искрено. Творбите са като кадри от вечна приказка за чудесата, които само природата може да сътвори.

„В тази изложба дарбата на художничката се преоткрива и се разтваря в платната като скъп, елегантен парфюм.“

В свят, доминиран от дигитални образи и скоростно ежедневие, картините на Емилия Арабаджиева изискват друго темпо. Те не могат да бъдат просто „прелистени“. Те изискват присъствие — същото онова пълнокръвно присъствие, с което са били създадени. Силата им е в способността да ни върнат към едно по-бавно възприемане, към усещането, че светът, въпреки всичко, продължава да диша спокойно. Природата е уловена в своето умиротворение, което постепенно се пренася и върху зрителя.

Тази живопис не просто изобразява спокойствието – тя го създава.

Сим Алексиев, 2026 г.

Емилия Арабаджиева е име, тясно свързано с културния код на Пловдив и България. Родена под тепетата през 1952 г., тя завършва „Сценография“ в Националната художествена академия в класа на проф. Асен Стойчев.

Още като студентка оставя своя отпечатък в БНТ, работейки с легенди като Хачо Бояджиев и Милен Гетов. Кариерата ѝ преминава през РТВЦ-Пловдив и Кукления театър, а в продължение на десетилетие (1979–1989) е щатен сценограф в Драматичен театър „Н. О. Масалитинов“. Автор е на сценографията за десетки знакови постановки по текстове на Валери Петров, Радичков и Шекспир.

Дългогодишен директор на Националната гимназия за сценични и екранни изкуства в Пловдив (1992–2020) и преподавател в АМТИИ, тя предава опита си на поколения млади творци. Авторка е и на ценното издание „История на костюма“.

Художник на документални филми и участник в редица европейски проекти (Германия, Полша), свързващи музиката с изобразителното изкуство.

Носител на престижните отличия: Награда „Пловдив“ (2021) за цялостен принос към културата; Награда „Възраждане“ (2025); Първата жена носител на „Мечът на Ромфея“ (2010).

С над 25 самостоятелни изложби зад гърба си, Емилия Арабаджиева продължава да твори със същата страст в областта на кавалетната живопис и книжния дизайн.